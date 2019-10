Emma Marrone ospite da Fazio a Che Tempo Che Fa: il commovente ritorno della cantante dopo l’operazione

Si era fermata per un po’, Emma Marrone, a causa di un problema di salute e il conseguente intervento chirurgico che ha messo in pausa la sua musica. Ma la cantante salentina è tornata e la prima comparsa in tv è stata nello studio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Accolta da un caloroso applauso del pubblico, Emma ha presentato il suo nuovo album, Fortuna, e il singolo “Io sono bella” scritto da Vasco Rossi.

La cantante, che non si è ancora ripresa del tutto dall’operazione, non ha voluto rimandare l’uscita dell’album. “Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene”, ha spiegato Emma ai microfoni di Fazio con evidente emozione.

Emma Marrone a Che Tempo Che Fa: dagli haters alla gaffe di Fazio con le rose

Fazio ha chiesto a Emma come ha affrontato la valanga di commenti feroci da parte degli haters. “In quei giorni difficili avevo cose più difficili da gestire di quattro sfigati che vengono a riversare il loro odio sui social. Quello che posso dire è di parlarne, io ho lanciato una mozione. Noi personaggi famosi, per avere il certificato blu che attesta che siamo noi e che non prendiamo in giro la gente, dobbiamo mandare i nostri documenti alla casa madre che così attesta che siamo veramente noi. Che i social iniziassero a certificare tutte le persone, così se mi scrivi un insulto non sono necessari 6 mesi con la polizia postale per scoprire chi è il fake. C’è il nome e il cognome e ti prendi le tue responsabilità. Il giorno dopo ti arriva la denuncia. Anziché bullizzare, bollizziamo”.

Fazio, come d’abitudine, ha congedato la cantante salentina con un mazzo di rose rosse, ignorando il pensiero di Emma a riguardo. I fan sanno bene che la cantante odia ricevere le rose: “Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo”, aveva spiegato in passato. Ma, davanti al gesto dell’ingenuo Fazio, ha accettato l’omaggio.

Durante la serata a Che Tempo Che Fa, Emma ha anche parlato del suo esordio come attrice sul grande schermo, poiché sarà tra i protagonisti del film Gli anni più belli, di Gabriele Muccino. Nel cast, oltre alla Marrone, anche Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.

Maria De Filippi sorprende Emma Marrone a Roma: l’incontro sul palco commuove i fan