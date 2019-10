Emma Marrone: 1 milione di ascolti del suo singolo su Spotify

Dopo l’annuncio dello stop alla musica a causa di problemi di salute, Emma Marrone ha registrato più di 1 milioni di ascolti su Spotify.

Poi il messaggio mandato dalla cantante stessa dopo l’operazione in ospedale, in cui ha dichiarato di stare meglio.

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, ha scritto la cantante di origini salentine.

Adesso sembra che le acque si stiano calmando, e arriva una notizia decisamente buona per Emma Marrone. Il suo ultimo singolo, uscito ormai un mese fa, “Io sono bella”, è tra i brani più ascoltati su Spotify, dove ha registrato oltre un milione di streaming.

Oltre un milione di utenti, quindi, hanno già ascoltato il brano scritto per lei dall’amico Vasco Rossi e da Gaetano Curreri.

E proprio Vasco Rossi è tra i cantanti che ha voluto dedicare un commovente messaggio alla sua amica e collega Emma.

Pochi giorni fa, il rocker più famoso d’Italia ha postato una foto di Emma sorridente, scrivendo: “Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre, vai Emma”.

E Emma sembra andare forte anche in questo periodo di pausa. Intanto, tutti la aspettano di nuovo sul palco.

Potrebbero interessarti Aurora Ramazzotti: “Tutta colpa di quel profilo fake. Fine della storia” Charlize Theron: “Vivevo in un seminterrato con mia madre. Potevamo permetterci solo ciambelle. Sono stata single per 7 anni” Angelo Sanzio si è fidanzato con Enrico: sardo e di 10 anni più grande di lui

Emma Marrone annuncia lo stop dalla musica: “Ho un problema di salute, mi fermo”

Maria De Filippi e la lettera a Emma Marrone: “Non avere paura ci sarò sempre, ti voglio un bene dell’anima”