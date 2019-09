Emma Marrone manda un messaggio dall’ospedale e rassicura i fan

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.

Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”, è il messaggio con cui Emma Marrone rompe il silenzio dall’ospedale e su Instagram rassicura i fan dopo l’annuncio dell’addio alle scene a causa di problemi di salute.

Emma Marrone scrive dall’ospedale, e posta un’immagine del braccialetto con cui probabilmente è stata ricoverata nella struttura da quando ha annunciato di avere problemi di salute.

La cantante non aveva dato troppi dettagli sul motivo che l’ha costretta a dire stop alla musica per un po’, ma in passato aveva sofferto di un tumore alle ovaie, e aveva subito un’operazione.

Potrebbero interessarti Wanda Nara, le foto esclusive sul profilo Instagram Chiara Ferragni vuole un nuovo bambino: il messaggio a Fedez su Instagram Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano: tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio del cantante canadese

In moltissimi per questo temono che il problema di salute della cantante non sia altro che un ritorno del brutto male: ma dall’ospedale Emma Marrone sembra rassicurare i fan con questo commovente messaggio.

Emma Marrone in passato ha dovuto affrontare un tumore: il racconto della malattia