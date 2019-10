La sorpresa di Maria De Filippi ad Emma Marrone a Roma

Maria De Filippi sorprende Emma Marrone e la va a trovare durante la prima presentazione dell’album Fortuna, venerdì 25 ottobre a Roma.

Le due sono legate da un’amicizia profonda, e ieri la storica conduttrice tv Mediaset, che ha lanciato la cantante nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria di Amici, ha voluto farle una sorpresa.

Maria De Filippi è arrivata nella libreria dove Emma Marrone stava incontrando i fan e autografando le loro copie dell’album Fortuna.

Emma, dopo aver intravisto la sua amica tra il pubblico, l’ha invitata a salire sul palco: “Dai, Maria, non te la tirare”, ha detto scherzando.

Maria si è accomodata accanto a Emma e ha raccontato che fu Beppe Vessicchio a volerla ad Amici 10 anni fa: “Hai cantato una canzone della Nannini ai casting. C’erano Vessicchio e i professori. Gli insegnanti non vollero farla passare, fu Vessicchio a volerla. Aveva il potere di decidere da solo nonostante i no dei prof”.

Il periodo ad Amici servì a creare il legame che da allora unisce le due amiche, e che la De Filippi ha provato a spiegare al pubblico dell’instore tour di Emma ieri.

“Mi ricordo che una volta era fuori dagli studi e non aveva sigarette. Io passai e le dissi: ‘Vuoi il pacchetto? Ce l’ho in macchina’, ma lei rifiutò”.

“Poi era una delle poche che lavava e puliva per terra perché non voleva che le signore delle pulizie mettessero a posto la stanza. Poi le consigliavo di svegliarsi, i suoi compagni della squadra bianca cercavano di farla cacciare ma lei disse che non le importava, non è mai stata vendicativa. L’anno in cui Emma ha vinto Amici non era un anno facile, c’erano ragazzi capaci e una forte competizione”, ha raccontato l’ex conduttrice di Amici.

“Io penso che sia davvero la persona che ogni volta so che c’è, perché Emma c’è” ha dichiarato ancora la De Filippi.

Un affetto che Emma ha dichiarato di ricambiare: “La cosa è reciproca per esempio quando ho un problema di salute chiamo Maria. Giuro! Il fatto è che io su Roma non ho nessuno, quindi l’unica persona della quale mi fido ciecamente e so che si butterebbe nel fuoco e all’inferno per me è lei”.

Emma Marrone, esce l’album Fortuna: tutte le date del tour