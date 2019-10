Ascolti tv domenica 13 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 13 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Rai 1 ha riproposto l’appuntamento con la versione femminile del Commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha portato nel salotto serale della D’Urso diversi (e chiacchieratissimi) ospiti.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, domenica 13 ottobre?

Ascolti tv 13 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 ha mandato in onda una nuova puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, una fiction che ha entusiasmato il pubblico della rete ammiraglia di Viale Mazzini con l’episodio “Maltempo“. Interpretata da Vanessa Scalera, Imma Tataranni ieri sera ha intrattenuto 4.881.000 spettatori agli ascolti con il 22.9% di share.

Canale 5 ha rilanciato con un altro appuntamento serale di Live Non è la D’Urso, il programma condotto dalla spumeggiante Barbara che ha portato in studio diversi ospiti, da Sara Tommasi a Clizia Incorvaia. La quinta puntata di Live ha interessato 2.205.000 spettatori agli ascolti (13.9 per cento di share).

Su Rai 2 l’appuntamento con Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.799.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai 3 la puntata de Il Borgo dei Borghi ha conquistato 1.124.000 spettatori agli ascolti, con il 4.8 per cento di share.

Italia 1 ha mandato in onda l’ottavo capitolo di Fast and Furious che ha interessato 1.771.000 spettatori agli ascolti (8.7%).

Rete4 ha mandato in onda Uss Indianapolis che ha totalizzato 819.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha appassionato 1.091.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Su Tv8 l’appuntamento con X Factor ha coinvolto 265.000 spettatori con l’1.4%, mentre sul Nove Rubio alla ricerca del gusto perduto – Vietnam ha raccolto 367.000 spettatori e il 1.6% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha interessato 5.251.000 spettatori agli ascolti (21.9 per cento di share), mentre su Canale 5 Paperissima Sprint si è fermato a una media di 3.259.000 spettatori (13.6 per cento).

Su Italia 1 CSI si è fermato a 1.563.000 spettatori (6.6 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha ottenuto 1.211.000 ascolti tv (5.2 per cento), nella prima parte, e 1.045.000 (4.3 per cento), nella seconda.

Su Tv8 – dalle 19.53 alle 21.37 – la Superbike è stata seguita da 327.000 spettatori con l’1.4% di share.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Nel preserale, invece, il solito scontro è stato quello tra L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Alla fine, ha vinto L’Eredità, con 4.141.000 spettatori (22.2 per cento), mentre Caduta Libera ha totalizzato 3.394.000 tv (18.7 per cento).

