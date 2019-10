Che Tempo Che Fa, anticipazioni terza puntata in onda stasera 13 ottobre 2019 su Rai 2

Come ogni domenica, anche stasera – 13 ottobre 2019 – si rinnova l’appuntamento con Che tempo che fa, la celebre trasmissione condotta da Fabio Fazio che da quest’anno va in onda su Rai 2: e come sempre sono tanti i fan della trasmissione ad andare alla ricerca delle anticipazioni.

Quella di stasera sarà la terza puntata della stagione: dopo le tante polemiche dello scorso anno legate al suo stipendio, Che tempo che fa riparte dal secondo canale, diretto da Carlo Freccero. Il format di questa 17esima stagione di Che Tempo Che Fa è simile a quello delle precedenti: interviste faccia a faccia a personaggi ed esponenti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura. Insieme a Fabio Fazio torna l’ironia pungente di Luciana Littizzetto e la partecipazione sempre elegante di Filippa Lagerback.

La grande novità di quest’anno è data dall’appuntamento delle 19,30, sempre su Rai 2, con Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio e il Mago Forest che intrattengono il pubblico in sala in un divertente gioco di improvvisazione. Con loro, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Ecco le anticipazioni complete e gli ospiti della terza puntata di Che tempo che fa, oggi domenica 13 ottobre 2019 dalle 21.05 su Rai 2.

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata

Come sempre, la puntata di oggi di Che Tempo Che Fa sarà ricchissima di ospiti, provenienti dal mondo della politica e da quello del cinema, dalla musica fino allo sport.

Si inizia con l’arrivo in studio di David Sassoli, il nuovo presidente del Parlamento europeo. Per Sassoli, ex giornalista del Tg1, è il primo appuntamento televisivo dalla sua elezione, avvenuta lo scorso 3 luglio.

Spazio poi al cinema, con un’icona internazionale: il leggendario regista, attore e sceneggiatore statunitense John Turturro. A partire dal 17 ottobre, infatti, in anteprima mondiale nelle sale italiane arriverà il film Jesus Rolls – Quintana è tornato!, scritto, diretto e interpretato proprio da Turturro, che torna a vestire i panni di Jesus Quintana, personaggio del film cult Il grande Lebowski.

Tra gli ospiti c’è anche Roberto Saviano, che insieme ai tre figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017, ricostruiranno cosa è avvenuto quel giorno e restituiranno un ritratto di coraggio e amore per il proprio lavoro. Le inchieste della madre, tra l’altro, sono state raccolte in un libro, dal titolo “Dì la verità anche se la tua voce trema”.

Ancora cinema, poi, con Alessandro Siani e Stefania Spampinato, protagonisti del film “Il giorno più bello del mondo”, al cinema dal 31 ottobre, che vede Siani anche nel ruolo di regista. Da Stoccarda, inoltre, la squadra femminile azzurra di ginnastica artistica sarà in collegamento per celebrare lo storico bronzo agli ultimi Mondiali (l’Italia mancava dal podio da 69 anni).

Infine, secondo le anticipazioni di Che Tempo Che Fa lo spazio musicale sarà dedicato a Franco Battiato e al suo ultimo lavoro discografico.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni di stasera

A introdurre l’appuntamento serale di Che tempo che fa è Che tempo che farà, la novità di questa edizione. In studio dalle 19:30 Fabio Fazio e Mago Forest, con Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Gli ospiti speciali di questa sera saranno invece Simona Ventura, Paolo Calabresi, la scrittrice e giornalista esperta di politica estera Rula Jebreal e il giornalista e conduttore di DiMartedì Giovanni Floris, che ha un libro in uscita dal 15 ottobre, dal titolo “L’invisibile”.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo, le anticipazioni della terza puntata

A completare la serata è l’appuntamento con Che tempo che fa – Il tavolo, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Raul Cremona.

Tra gli ospiti del tavolo della terza puntata, secondo le anticipazioni di Che Tempo Che Fa, John Turturro, Simona Ventura e Paolo Calabresi.