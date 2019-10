La peggior settimana della mia vita: trama, cast, trailer, curiosità e streaming del film

Se non sapete cosa vedere in tv stasera, ma non avete voglia di guardare trasmissioni troppo impegnate o complicate, Italia 1 ha quello che fa per voi: sulla rete Mediaset, infatti, va in onda il film La peggior settimana della mia vita. Si tratta di una pellicola ormai un po’ datata, visto che è uscita al cinema nel 2011, diretta da Alessandro Genovesi (alla sua prima esperienza in regia) e con un cast ricco di volti noti della commedia all’italiana.

Nel cast, infatti, dominano Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi, protagonisti di questa commedia, ma non sfigurano altri grandi attori come Alessandro Siani, Chiara Francini e Antonio Catania. La peggior settimana della mia vita è anche l’adattamento italiano di una sitcom britannica- targata BBC – dal titolo “The Worst Week of My Life”. Nel nostro paese, al botteghino, ha totalizzato poco più di 10 milioni di euro.

Stasera, sabato 12 ottobre 2019, tutto il pubblico di Italia 1 è pronto a godersi in replica il film. Nell’attesa, diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere su La peggior settimana della mia vita: dalla trama al cast completo, dal trailer alle principali curiosità, fino alle informazioni su dove vedere il film in tv e in streaming.

La peggior settimana della mia vita: la trama del film

Il film racconta la storia, ambientata in Lombardia tra Milano e il lago di Como, di Paolo e Margherita, che aspettano il momento in cui potranno finalmente convolare a nozze. La storia inizia quando al matrimonio manca una sola settimana: tuttavia, gli ultimi preparativi non vanno come dovrebbero. Paolo, infatti, ha l’innata capacità di far innervosire i rigidi suoceri, una famiglia dell’alta borghesia che non vede di buon occhio l’unione della figlia con quello che considera un eterno bambino.

Così, nell’ansia di piacere a tutti i costi ai futuri suoceri e per l’agitazione in vista del matrimonio, Paolo si rende protagonista di una serie di eventi tragicomici. Ogni suo gesto si trasforma in un disastro, al punto che vengono messe in discussione persino le nozze. In più, il suo miglior amico, Ivano, e il padre non fanno altro che peggiorare le cose in modo davvero clamoroso. Paolo insegnerà a tutti i telespettatori come anche gli eventi più lieti, se vissuti in modo ansioso, possono trasformarsi nei periodi più bui della propria vita.

Riusciranno Paolo e Margherita, alla fine, a sposarsi e coronare il loro sogno d’amore?

La peggior settimana della mia vita: il cast completo

Come già anticipato, nel cast del film di stasera su Italia 1 spicca la presenza di un ispiratissimo Fabio De Luigi, come sempre campione di risate. Accanto a lui, nel ruolo della promessa sposa Margherita, la bella Cristiana Capotondi. Accanto a loro, attori del calibro di Monica Guerritore e i già citati Alessandro Siani, Chiara Francini e Antonio Catania.

Ecco il cast completo de La peggior settimana della mia vita (accanto al nome di ogni attore, trovate quello del personaggio interpretato nel film):

Fabio De Luigi – Paolo

Cristiana Capotondi – Margherita

Monica Guerritore – Clara, madre di Margherita

Antonio Catania – Giorgio, padre di Margherita

Nadir Caselli – Ginevra, sorella di Margherita

Arisa – Martina, compagna di Dino

Chiara Francini – Simona, ex di Paolo

Gisella Sofio – nonna di Margherita

Alessandro Siani – Ivano, amico di Paolo

Andrea Mingardi – Dino, padre di Paolo

Alessandro Genovesi – prete

Fabrizio Visetti – dottore

La peggior settimana della mia vita: il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film in onda stasera su Italia 1:

La peggior settimana della mia vita: dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere La peggior settimana della mia vita in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 12 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming La peggior settimana della mia vita grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

