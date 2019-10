La peggior settimana della mia vita trama: di cosa parla il film di stasera su Italia 1

Sarà un sabato sera dedicato alle risate quello che il pubblico di Italia 1 vivrà oggi, 12 ottobre 2019: sulla rete Mediaset, infatti, va in onda il film La peggior settimana della mia vita, una commedia con una trama molto divertente nella sua semplicità.

Protagonisti assoluti della pellicola sono Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi, nel ruolo di Paolo e Margherita, due promessi sposi alle prese con gli ultimi preparativi prima delle nozze. La peggior settimana della mia vita, uscito in tutti i cinema d’Italia nel 2011, è stato diretto da Alessandro Genovesi, alla sua prima esperienza dietro alla macchina da presa. Nel cast, spicca anche la presenza di Alessandro Siani, Chiara Francini e Antonio Catania.

Tutto quello che c’è da sapere sulla commedia La peggior settimana della mia vita

In attesa della messa in onda del film, prevista per le 21,20 di questa sera, vediamo insieme la trama de La peggior settimana della mia vita.

La peggior settimana della mia vita trama: la storia di Paolo e Margherita

Il film, tratto dalla sitcom britannica The worst week of my life, racconta la storia di Paolo, un impiegato di 40 anni che lavora in un’agenzia di pubblicità di Milano, e di Margherita, una ragazza di 30 anni che lavora come veterinaria e proviene da una famiglia borghese con la puzza sotto al naso, che possiede una lussuosa villa sul lago di Como. I due stanno insieme e da tempo sono al lavoro per i preparativi del loro matrimonio, ormai vicinissimo.

Manca infatti una sola settimana alle tanto attese nozze tra Paolo e Margherita. Tuttavia, il rapporto tra l’uomo e la famiglia della fidanzata non è proprio idilliaco. Agli occhi dei genitori di Margherita, infatti, Paolo è soltanto una persona infantile, che ha trovato una miniera d’oro nella ragazza. Per di più, Margherita viene vista come un’ingenua, che continua a giustificare i comportamenti da bambinone del fidanzato.

Paolo, allora, fa di tutto per ottenere l’approvazione dei genitori della fidanzata. Ma ogni suo tentativo si trasforma in un tragicomico errore, che non fa altro che far peggiorare la considerazione che i futuri suoceri hanno di loro. Inoltre, si mette in mezzo anche il migliore amico di Paolo, Ivano, che gli farà anche da testimone di nozze. Nel tentativo di aiutare l’amico, Ivano infatti alimenterà ancora di più i dubbi dei genitori di Margherita.

Sarà l’inizio di una settimana di eventi tragici e comici insieme, che porteranno Paolo prima al punto più lontano dal cuore dei suoceri e poi, piano piano, ad avvicinarsi sempre più. Fino al romantico finale di una commedia pensata solo per far divertire in modo spensierato, senza nessun messaggio sociale sullo sfondo.

L’appuntamento con il film La peggior settimana della mia vita è per stasera, sabato 12 ottobre 2019, su Italia 1 a partire dalle 21,20.