Concerto primo maggio 2024 streaming e diretta tv: dove vedere il Concertone

Oggi, mercoledì 1 maggio 2024, è la Festa dei lavoratori e dalle ore 15 a mezzanotte al Circo Massimo (a Roma) andrà in scena il Concerto del Primo Maggio (il Concertone). Si tratta della 34esima edizione dell’evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Quest’anno il concertone si svolge al Circo Massimo e non nella tradizionale location di San Giovanni, perché sono in corso i lavori per il Giubileo. Alla conduzione Ermal Meta e Noemi, con BigMamma nella prima parte. Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2024 (Concertone) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Per chi non potrà essere al Circo Massimo, ci sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali).

Concerto Primo Maggio 2024 streaming live

Non solo tv. L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto nel mondo. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.

Sarà un Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone (disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat). Su Rai Radio 2, anche per chi sarà in piazza, dalle 19 – durante la pausa della diretta tv – dal palco del Primo Maggio, andrà in scena il dj set di Ema Stokholma.

Cantanti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming il Concerto del Primo Maggio 2024, ma quali sono i cantanti che si esibiranno al Circo Massimo? Eccoli: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D’Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Tananai, Mahmood, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia. Si aggiungono: Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo e Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP.