Quando canta Geolier al Concertone del primo maggio 2024: l’orario

Quando canta (a che ora) Geolier al Concertone del primo maggio 2024: l’orario

Quando canta (a che ora) Geolier al Concertone del primo maggio 2024 in programma oggi su Rai 3? Il cantante napoletano, fresco di secondo posto al Festival di Sanremo 2024, è una delle star di questa edizione del Concerto per la festa dei lavoratori che, a causa dei lavori per il Giubileo, si terrà al Circo Massimo e non in piazza San Giovanni. Non sappiamo a che ora esatta si esibirà Geolier, ma la sua esibizione sarà in scaletta durante la serata. Canterà per ottavo.

Cantanti

Quali sono i cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma? Tanti gli artisti sul palco. Alla conduzione Ermal Meta e Noemi. Poi gli ospiti: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D’Amico, Geolier, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Tananai, Mahmood, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia. Si aggiungono: Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo e Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP.

Opening alle 13.15 con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Come ogni anno si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio anche i 3 artisti vincitori del Contest 1MNEXT: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonari (Roma). Uno dei 3 sarà scelto dalla Direzione Artistica dell’evento e premiato durante la diretta Tv quale vincitore assoluto di 1MNEXT 2024.

Ci saranno anche i Bloom, progetto nato da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando canta (a che ora) Geolier al Concerto del Primo Maggio 2024 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire il Concertone dal Circo Massimo su Rai Radio2 per l’evento integrale. Diretta in tv come da tradizione su Rai 3. Il concerto sarà suddiviso in quattro sezioni, l’anteprima, dalle 15.15 alle 16, e poi dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21 e dalle 21.05 alle 24. Diretta streaming e on demand su Rai Play.