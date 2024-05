Concerto primo maggio 2024, i conduttori del Concertone

Quali sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio 2024 (Concertone) in programma oggi, 1 maggio, a Roma? Intanto iniziamo col dire che l’evento non si svolge nella tradizionale location di Piazza San Giovanni, perché sono in corso lavori per il Giubileo, ma al Circo Massimo. Appuntamento dalle ore 15 fino a mezzanotte con diretta su Rai 3 e Radio 2. La conduzione quest’anno è affidata a una coppia inedita, formata da Ermal Meta e Noemi. La prima parte dell’evento è condotta da BigMama. Dopo tanti anni dunque non ci sarà Ambra.

“La mia felicità è immensa – ha dichiarato Noemi – sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione. Ho frequentato molte volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del Primo Maggio da conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione”.

“È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore – ha detto invece Ermal Meta – Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un’artista che stimo da sempre”. Ad anticipare Noemi ed Ermal Meta sarà però BigMama che, infatti, presenterà la prima parte del Concertone.

In apertura, alcuni versi de La guerra di Piero, di Fabrizio De André, per non dimenticare le guerre in atto, poi la festa, con tantissimi artisti, uniti dal tema della manifestazione 2024: Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale, scelto dai promotori, CGIL, CISL e UIL. Opening alle 13.15 con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Come ogni anno si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio anche i 3 artisti vincitori del Contest 1MNEXT: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonari (Roma). Uno dei 3 sarà scelto dalla Direzione Artistica dell’evento e premiato durante la diretta Tv quale vincitore assoluto di 1MNEXT 2024.

Ci saranno anche i Bloom, progetto nato da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band. L’idea che unisce i componenti della band è quella di immergersi in una fase creativa dove sperimentare attraverso il suono un nuovo linguaggio musicale e dove Giusy fa emergere il suo lato più introspettivo. Da qui il nome Bloom, che significa fioritura, e che quindi incarna l’essenza di una nuova vita.