Fast and Furious 8: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Siamo arrivati all’ottavo capitolo della celebre saga che ha visto protagonisti Vin Diesel e Dwayne Johnson. Fast and Furious è arrivato nelle sale nel 2017 con la regia di F. Gary Gary ed è sequel diretto di Fast & Furious 7.

All’uscita del primo trailer, Fast and Furious 8 ha ottenuto il record del trailer più visto nelle prime 24 ore totalizzando oltre 139 milioni di visualizzazione (battendo persino La Bella e la Bestia, fermo a 127 milioni).

Fast and Furious 8, la trama del film

L’ottavo capitolo di Fast and Furious racconta di Dom e Letty finalmente in luna di miele a Cuba, mentre Brian e Mia hanno deciso di volare basso, intrattenendosi con una vita all’apparenza normale.

La routine viene messa a repentaglio dall’arrivo di una donna pericolosa che induce Dom a tornare nel mondo del crimine. Quella donna, Cipher, ha rapito la sua ex fidanzata e il figlio mettendo la loro vita a repentaglio e l’uomo si vede costretto ad accettare la sua folle richiesta, sperando di poterne limitare i danni.

Ed è così che il film si sposta dalle coste suggestive di Cuba alla caotica New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, dove il team di Fast and Furious proverà a impedire a un ribelle di scatenare il caos nel mondo.

Fast and Furious 8, il cast del film

Chi vediamo nel cast del film? Volti ormai ben noti alla saga di Fast and Furious sono Vin Diesel e Dwayne Johnson: il primo interpreta Dominic Toretto, il secondo Luke Hobbs. Tra i due attori non è stato sempre tutto rose e fiori sul set, anzi, dopo un acceso scontro, The Rock aveva fermamente dichiarato che non avrebbe preso parte a un altro film della saga.

Ancora nel cast vediamo la bella e letale Charlize Theron che interpreta la spietata Cipher, la donna che ricatta Dom per farlo tornare nel mondo del crimine.

Il film conta poi su Jason Statham che interpreta Deckard Shaw, Scott Eastwood che interpreta Eric Reisner, Tyrese Gibson che interpreta Roman Pearce, Michelle Rodriguez che si cala nelle vesti di Leticia “Letty” Ortiz, Ludacris che interpreta Tej Parker e Nathalie Emmanuel che interpreta Megna Ramsey.

E infine nel cast vediamo anche Tego Calderon che interpreta Tego Leo, Don Omar che interpreta Rico Santos e Kristofer Hivju che interpreta Connor Rhodes.

Fast and Furious 8, dove vederlo in tv e streaming

Dove vedere Fast and Furious 8? Il film va in onda stasera – domenica 13 ottobre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Fast and Furious, alcune curiosità sul primo capitolo della celebre saga