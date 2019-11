Adrian, gli ascolti tv della seconda puntata di Celentano di ieri, 14 novembre: dati Auditel e share

Anche ieri, giovedì 14 novembre 2019, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Adrian, lo show di Adriano Celentano seguito dal cartone animato e oggi sono in tanti a chiedersi quali siano stati gli ascolti tv della trasmissione.

Del resto, Adriano Celentano è abile a dividere il pubblico: non ha fatto altro da quando è iniziata la travagliata avventura di Adrian, partito con grande clamore a febbraio scorso e sospeso dopo quattro puntate. Ufficialmente, per i problemi di salute del Molleggiato. Ma in tanti hanno pensato che la vera ragione fosse legata ai dati Auditel non proprio soddisfacenti, che non avrebbero ripagato l’ingente investimento di Mediaset.

Dal 7 novembre, però, Adrian è tornato su Canale 5 in una veste totalmente rinnovata. Il cartone animato è stato “confinato” alla seconda parte della serata, mentre nella prima Celentano è sul palco con tanti ospiti. E, cosa che non aveva mai fatto nella manche di febbraio di Adrian, canta pure. La prima puntata, però, ha deluso le aspettative riguardo agli ascolti tv. E la seconda?

Adrian, gli ascolti tv della seconda puntata: i dati auditel e lo share di ieri sera

La puntata di ieri sera di Adrian Live (cioè la prima parte del programma, con Celentano sul palco insieme a Maria De Filippi e Gianni Morandi) è stata seguita da 3.439.000 telespettatori, con uno share del 13,7 per cento. La seconda parte della puntata, quella dedicata invece al cartone animato di Adrian, ha totalizzato 1.527.000 ascolti tv, con uno share dell’8,7 per cento.

La seconda puntata dello show di Celentano, dunque, ha registrato un calo dell’interesse del pubblico di Canale 5: la prima puntata era stata vista da 3.869.000 persone (15,41 per cento). Anche il cartone animato ha avuto un crollo: la prima puntata aveva totalizzato 1.859.000 ascolti (10,44). Continua dunque a deludere il ritorno di Adrian, che perde ancora una volta il confronto diretto con Rai 1: la serata degli ascolti è stata infatti dominata dalla fiction Un passo dal cielo 5.

Gli ascolti tv completi della serata di ieri

Ricordiamo che la seconda puntata di Adrian Live dopo l’interruzione è stata arricchita, come già anticipato, dalla presenza sul palco di alcuni ospiti. A partire della regina di Canale 5, Maria De Filippi. La conduttrice è stata sul palco per quasi tutto il tempo, raccontando prima la storia di Adriano Celentano da bambino (in un momento che sembrava moltissimo C’è Posta per Te) e poi addirittura unendosi al duetto formato da Gianni Morandi e lo stesso Molleggiato.

Sono stati cantati alcuni dei più grandi successi di Celentano: da “Azzurro” a “Il ragazzo della via Gluck”, fino alla romantica “Ti penso e cambia il mondo”. Nella parte finale, sul palco c’era anche il cantante Brunori Sas, che ha cantato il suo singolo “Al di là dell’amore”. L’appuntamento con la prossima puntata di Adrian è adesso per giovedì 21 novembre, sempre in prima serata su Canale 5.

