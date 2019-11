Ascolti tv giovedì 14 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 14 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 si è conclusa una fiction che ha appassionato tanti italiani il giovedì sera, mentre su Canale 5 è tornato un grande volto della musica italiana con un suo progetto in formato cartone animato che ha scatenato diverse polemiche – all’epoca – e che continua (forse) a fare cilecca anche negli ascolti. Sui canali minori sono andati in onda film che, all’uscita al cinema, hanno interessato tantissimi fan: ad esempio, su Rai 2, è stato proposto un appuntamento con dei supereroi Marvel.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 14 novembre?

Ascolti tv 14 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 è giunta al termine la fiction Un passo dal cielo, alla quinta stagione con protagonista Daniele Liotti e il suo Francesco Neri. L’ultima puntata ha appassionato 4.966.000 spettatori agli ascolti e un 22.3% di share. Non resta che chiedersi: si farà una stagione 6? Grazie al numero consistente degli ascolti, potrebbe essere realtà.

Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di Adrian, preceduta da Adrian Live – Questa è la storia lo show imbastito da Celentano per attirare più audience possibile grazie alla presenza di importanti volti del mondo dello spettacolo: ieri sera, la presenza di Gianni Morandi e Maria De Filippi ha permesso ad Adrian di incassare 3.439.000 spettatori agli ascolti, con uno share del 13.7%, mentre l’episodio del cartone animato – Adrian – ha interessato 1.527.000 spettatori (8.7%).

Su Rai 2, il film The Avengers (il primo di quattro che compongono la saga dei supereroi Marvel) ha ottenuto 995.000 ascolti tv (4.4 per cento), mentre su Italia 1 il film The Transporter si è fermato a 1.515.000 spettatori (6.2 per cento). Su Rai 3 andava in onda il secondo appuntamento di A raccontare comincia tu della Carrà che ha ottenuto 1.923.000 spettatori (8.2 per cento), mentre su Rete 4 Diritto e rovescio si è fermato a 1.205.000 ascolti tv (6.7 per cento).

Su La 7, Piazzapulita ha ottenuto 998.000 spettatori (5.4 per cento), mentre su Tv8 Spider-Man 2 ha catturato l’attenzione di 382.000 persone, con uno share del 1.7 per cento. Chiude, sul Nove il film Indovina chi, che ha totalizzato 333.000 ascolti tv (1.4 per cento).

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti ha segnato 5.492.000 spettatori con il 21.3 per cento di share, mentre Striscia La Notizia (su Canale 5) ha registrato una media di 4.581.000 spettatori con uno share del 17.7 per cento.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 15 novembre 2019 | Trono classico o over? Adrian, gli ascolti tv della seconda puntata dello show di Celentano su Canale 5 Gianna Nannini super ospite di X Factor, ma è un ologramma

Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.340.000 spettatori con il 5.3 per cento, mentre su Rai 3 That’s Amore ha ottenuto 1.076.000 ascolti tv (4.5 per cento) e subito dopo Un Posto al Sole 1.864.000 (7.3 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia è stato invece seguito da 1.251.000 persone (5.1 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.729.000 spettatori (6.8 per cento). Su Rai 2, Tg2 Post ha ottenuto 861.000 spettatori con uno share del 3.3 per cento.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

L’Eredità ha ottenuto su Rai 1 4.960.000 ascolti tv (24.6 per cento). Il programma di Canale 5, Caduta Libera, ha ottenuto invece 3.929.000 spettatori (20 per cento).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI