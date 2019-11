Adrian, anticipazioni e ospiti della seconda puntata del 14 novembre

Adrian è tornato. Il cartone animato che vede la firma di Adriano Celentano è stato riportato in prima serata su Canale 5 per completare la prima stagione con i restanti episodi, messi dapprima in standby a causa di problematiche di salute del celebre cantante.

Questa sera, 14 novembre 2019, va in onda un nuovo episodio di Adrian, riprendendo il filo spezzato (anche a causa dei bassi ascolti del programma).

Cosa cambia tra il prima e il dopo? Mentre la prima parte di Adrian è andata in onda da febbraio, la seconda è partita il 7 novembre 2019 e sarà animata da un pre-show con tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo che, come dimostrato dagli ascolti, attirano forse anche più del cartone animato in sé.

Adrian è la serie animata ispirata a Celentano e che tratta temi come l’ambiente e la violenza sulle donne.

Dopo la tiepida accoglienza dei mesi scorsi, Canale 5 ha deciso di concedere al progetto tv di Celentano una seconda chance. Ma stavolta Adriano non può sbagliare. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, stasera 14 novembre dalle 21.20.

Adrian, anticipazioni e ospiti di stasera

Nella precedente puntata di Adrian, abbiamo visto diversi ospiti animare la serata prima della messa in onda dell’episodio animato. Tra gli ospiti che hanno interagito con Celentano, abbiamo visto Paolo Bonolis, Carlo Conti, Massimo Giletti, Gerry Scotti e Piero Chiambretti; insomma, la creme de la creme.

Proprio Gerry Scotti, in una recente intervista a Italia Oggi, ha parlato dello show di Celentano. “È stato un sogno incontrare e parlare di persona con Celentano, per il quale provo ammirazione, rispetto e affetto. E se anche sbaglia qualcosa in tv, ha comunque ragione lui, un po’ come se fosse il mio papà. È una persona che vale la pena incontrare nella vita”.

Ma per questo giovedì quali saranno gli ospiti di Adrian?

Anche per questo secondo appuntamento, non mancheranno ospiti di grande rilevanza. Celentano vuole soltanto il meglio per assicurarsi il successo del proprio programma in prima serata e quale miglior modo se non chiamando la regina di Canale 5, Maria De Filippi?

La “mamma” di Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne questa sera sarà uno degli ospiti di Celentano. Al suo fianco, vedremo Gianni Morandi, da poco tornato in tv con L’isola di Pietro: la fiction è schierata in prima linea di venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset e vede Morandi come protagonista nelle vesti del dottor Pietro Sereni.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle prime quattro puntate

Gianni Morandi è una storica amicizia di Adriano Celentano e non poteva certo mancare in prima serata al suo pre-show.

Di cosa si parlerà per questa seconda puntata? Se nel primo appuntamento di Adrian i temi affrontati riguardavano principalmente la tv, si potrebbe anche affrontare il tema dei sentimenti anche grazie al punto di vista di Maria e come questi vengano poi trattati in televisione.

Adrian vi aspetta stasera, 14 novembre 2019, con la seconda puntata, dalle 21.20 su Canale 5.

