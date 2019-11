Adrian, gli ospiti della seconda puntata dello show di Celentano su Canale 5

Adrian torna con la seconda puntata. Il prodotto d’animazione di Adriano Celentano era stato sospeso da Mediaset in via ufficiale per dei problemi di salute del cantante, in via ufficiosa anche a causa del flop negli ascolti.

Ma Adrian adesso è tornato e vuole circondarsi di personaggi forti per rimpolpare il suo show. La puntata del cartone animato in genere è preceduta da un momento definito Aspettando Adrian, dove Celentano intervista alcuni volti del mondo dello spettacolo (e non solo).

Dove eravamo rimasti in Adrian? Il riassunto delle prime quattro puntate

La puntata di lancio, andata in onda il 7 novembre, ha portato sul palcoscenico di Celentano tutti conduttori maschili: al suo fianco infatti abbiamo visto Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Carlo Conti, Chiambretti e anche Giletti, tutti riuniti indipendentemente dal canale d’appartenenza per sostenere il celebre cantante.

Ma quali saranno, invece, gli ospiti di questa seconda puntata, in onda giovedì 14 novembre 2019?

Il cast della serie animata Adrian

Aspettando Adrian, lo show che precede la serie tv animata: tutti gli ospiti di Celentano

Nella seconda puntata di Adrian vedremo due ospiti che stanno cavalcando l’onda del momento su Canale 5.

La prima ha un nome che soltanto a sentirlo pronunciare provoca una valanga (metaforica) d’ascolti: stiamo parlando di Maria De Filippi, “mamma” di importanti programmi come Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici. Tanti la chiamano Queen Mary, perché il suo nome è spesso sinonimo di garanzia. Spesso presente in prima serata su Canale 5, Maria ha permesso alla rete ammiraglia Mediaset di contare su dei punti saldi che, prima di lei, non c’erano.

Al suo fianco vedremo anche Gianni Morandi, amico storico di Celentano che oltre a destreggiarsi con microfono e chitarra è anche un volto caro a Canale 5: infatti l’abbiamo visto tornare in prima serata con la terza stagione de L’isola di Pietro, la fiction ambientata nel cuore della Sardegna con il dottor Pietro Sereni.

Dalle anticipazioni non è chiaro l’argomento portante della puntata.

Adrian vi aspetta giovedì 14 novembre 2019 alle ore 21:20 su Canale 5.

Dove vedere in tv e in streaming le puntate di Adrian