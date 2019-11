Adrian, gli ascolti della prima puntata dello show di Celentano di ieri: i dati Auditel e lo share

ADRIAN ASCOLTI – Ieri, 7 novembre 2019, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Adrian, lo show di Adriano Celentano sospeso nei mesi scorsi. Dopo le polemiche e i bassi ascolti, Mediaset ha deciso di dare una seconda chance al Molleggiato, ma la sensazione è che adesso non possa più sbagliare. Per questo c’è grande attesa per conoscere gli ascolti della prima puntata.

Questa volta Celentano ha deciso di fare le cose in grande. Se infatti nella prima versione del suo show i fan avevano criticato la sua quali totale assenza dal palcoscenico, questa volta Adriano ha promesso che si farà vedere di più Una presenza costante dunque insieme a tanti ospiti di prestigio.

Dopo la prima parte con lo spettacolo in diretta, torna anche la serie animata voluta dallo stesso Celentano, con le vicissitudini dell’orologiaio e della sua compagna Gilda.

Nella prima puntata di Adrian, per provare a risollevare gli ascolti, Canale 5 ha schierato un ricco parterre di ospiti, che hanno discusso della tv di oggi: in studio c’erano infatti Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Carlo Conti.

Mostri sacri del piccolo schermo che insieme al Molleggiato hanno intrattenuto il pubblico per circa un’oretta. Tra gli ospiti anche il cantante Ligabue. Poi spazio al cartone animato.

Adrian prima puntata: i dati auditel e lo share di ieri

Ma quali sono stati gli ascolti della prima puntata di Adrian? La prima puntata di Adrian Live ha totalizzato 3.869.000 spettatori pari al 15,41% di share. Un risultato tutto sommato discreto, non da flop, ma certamente nemmeno eclatante.

La parte successiva con Adrian, il cartone animato, ha ottenuto 1.859.000 spettatori e il 10,44%.

Uno dei momenti più caldi della puntata di ieri si è avuto quando Celentano ha criticato il pubblico, affermando: “Nelle prime quattro puntate mi avete condannato perché sono stato poco presente senza minimamente pensare ad Adrian. Pensate che mi comporterò in modo diverso stavolta? Non avete capito niente”.