Adrian, anticipazioni e ospiti della prima puntata del 7 novembre

Questa sera, 7 novembre 2019, riparte Adrian, la trasmissione di Adriano Celentano in onda in prima serata su Canale 5. Dopo i bassi ascolti e le difficoltà della scorsa stagione, che portarono a una sospensione dello show, il Molleggiato ci riprova. Grande riserbo sul progetto, per cui nei fan cresce la curiosità per conoscere le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di stasera.

C’è tanta attesa per questo ritorno, anche perché la sensazione è che stavolta il cantante e il suo staff abbiano fatto le cose in grande. Innanzitutto Celentano sarà molto più presente, come ha annunciato nell’intervista a Silvia Toffanin.

E soprattutto ci sarà un vero e proprio show, con tanti ospiti, canzoni e personaggi dello spettacolo tra i più amati dal pubblico. Torna poi il cartoon di Adrian, la serie animata ispirata a Celentano e che tratta temi come l’ambiente e la violenza sulle donne.

Tutto quello che c’è da sapere su Adrian

Dopo la tiepida accoglienza dei mesi scorsi, Canale 5 ha deciso di concedere al progetto tv di Celentano una seconda chance. Ma stavolta Adriano non può sbagliare. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, stasera 7 novembre dalle 21.20.

Adrian, anticipazioni e ospiti di stasera

“Stavolta mi farò vedere – ha dichiarato il cantante – visto che il pubblico si aspetta grandi cose da me”. Questa la prima e più importante novità di Adrian, che riparte dopo il flop dei mesi scorsi, anche se il programma è stato ufficialmente sospeso per alcuni problemi di salute di Celentano.

La ragazza bellissima in “Adrian” è una giovane Claudia Mori?

Oltre a un maggiore coinvolgimento del Mollegiato cambia anche la location, che non sarà più il teatro Camploy di Verona, e il cast: non ci saranno Nino Frassica e Natalino Balasso, mentre l’unica che potrebbe essere confermata è Ilenia Pastorello. Ma in generale c’è riserbo assoluto su cosa realmente sarà questo nuovo Adrian, per cui le anticipazioni sono piuttosto risicate.

Michelle Hunziker contro Adriano Celentano: “Ecco perché sono scappata via dal tuo show”

Insomma, lo spettacolo introduttivo sarà la parte preponderante dello show, con tanti ospiti che dibatteranno sui temi da sempre cari a Celentano: la tv, l’ambiente, l’arte e la musica. Poi ci sarà spazio per il cartone animato, di cui erano andate in onda le prime quattro puntate.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle prime quattro puntate

Potrebbero interessarti Adrian, il cast della serie animata ideata e scritta da Celentano Adrian streaming e tv: dove vedere il programma di Celentano, in onda dal 7 novembre Adrian, dove eravamo rimasti? Il riassunto delle prime quattro puntate già andate in onda

Ma quali sono gli ospiti della prima puntata di Adrian? Si può parlare di un vero e proprio parterre di stelle, con tanti personaggi e conduttori della tv tra i più amati dal pubblico. Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Gerry Scotti, oltre ai già annunciati Paolo Bonolis e Carlo Conti.

Tutti i personaggi del cartone animato

Nella serie tv su Celentano Napoli è “la capitale della mafia”: è bufera sui social

Secondo alcune anticipazioni, a questi nomi potrebbe aggiungersi anche quello di Maria De Filippi. Insomma, Celentano schiera l’artiglieria pesante: basterà per risollevare le sorti di Adrian? Lo scopriremo già da stasera, 7 novembre 2019, con la prima puntata, dalle 21.20 su Canale 5.

Nella serie tv di Celentano ci sono battute copiate da comici italiani