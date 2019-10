Adriano: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Massimo Giletti e Enrico Mentana ospiti della prima puntata

Celentano torna in tv su Canale 5 con Adriano, un nuovo show dopo il flop di Adrian. Una trasmissione diversa, con una maggiore presenza del Molleggiato e tanti ospiti. Dopo essere stato interrotto bruscamente lo scorso febbraio, lo show riparte ogni giovedì in prima serata dal 7 novembre.

Tornerà anche la serie animata ispirata al cantante, ma maggior rilevanza e spazio avrà lo show che la anticipa, e in cui sarà maggiormente coinvolto lo stesso Celentano. Una seconda chance, dunque, concessa da Mediaset.

Per l’occasione ci saranno in ogni puntata di Adriano vari ospiti molto conosciuti dal pubblico che affiancheranno il Molleggiato. Già nei giorni scorsi sono circolati alcuni nomi, tra cui Paolo Bonolis, Carlo Conti e Massimo Giletti.

Nel corso della prima puntata, in onda il 7 novembre su Canale 5, ci sarà anche il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana.

A riportare l’anteprima è stata TvBlog: “Siamo in grado infatti di anticiparvi che insieme a loro ci sarà uno dei giornalisti televisivi più celebri e titolati della nostra televisione, ovvero il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. Sarà quindi un poker di protagonisti della nostra televisione a parlare proprio dell’argomento che li vede in campo professionalmente parlando”.

Un altro nome caldo, ma per i successivi appuntamenti di Adriano, è quello di Maria De Filippi, come anticipato da Dagospia. Insomma Celentano punta in alto e prova a riprendersi dal flop di Adrian coinvolgendo grandi ospiti. Basterà?

