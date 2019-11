Adrian, gli ascolti tv della quarta puntata di Celentano di ieri, 29 novembre: dati Auditel e share

Anche ieri sera, giovedì 29 novembre 2019, è tornato l’appuntamento con Adrian, la nuova puntata dello show di Adriano Celentano che in genere è seguita dal cartone animato con protagonista un orologiaio. In tanti, puntualmente, si chiedono quali siano stati gli ascolti tv di una trasmissione che ha fatto molto parlare di sé (anche a causa degli ascolti bassi).

La trasmissione, andata per la prima volta in onda lo scorso inverno, dopo una preparazione travagliata, ha deluso le aspettative, tanto che è stato sospeso dopo quattro puntate. Ufficialmente, per i problemi di salute del Molleggiato. Ma in tanti hanno pensato che la vera ragione fosse legata ai dati Auditel non proprio soddisfacenti, che non avrebbero ripagato l’ingente investimento di Mediaset.

Dal 7 novembre, però, Adrian è tornato su Canale 5 in una veste totalmente rinnovata. Un vero e proprio show nella prima parte, con una maggiore esposizione di Celentano e la presenza di tanti ospiti. Il cartone animato è stato “confinato” alla seconda parte della serata. Eppure neanche così gli ascolti finora sono stati soddisfacenti, come se il pubblico, ormai deluso, avesse abbandonato il programma del Molleggiato.

Adrian, gli ascolti tv della quarta puntata: i dati auditel e lo share di ieri sera

La puntata di ieri sera di Adrian Live (cioè la prima parte del programma, con Celentano sul palco insieme a Morgan) è stata seguita da 2.695.000 spettatori con il’11,11% di share.

Nella puntata di ieri sera, Celentano ha fatto spazio ad altri ospiti: fari puntati su Morgan e la giornalista Rai Francesca Faldini. Fino all’ultimo, qualcuno aveva delle riserve sulla partecipazione della giornalista al programma di Celentano, ma così non è stato.

In ogni caso, rispetto alla precedente settimana, anche il Live di Adrian ha subito un calo.

La seconda parte della puntata, quella dedicata invece al cartone animato di Adrian, ha totalizzato 1.263.000 (8.35 %). In questo caso gli ascolti tv di Adrian sono inferiori a quelli della scorsa settimana, che erano pari a 1.485.000 e uno share del 9.6%.

L’appuntamento con la prossima puntata di Adrian è adesso per giovedì 5 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5.

