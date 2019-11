Ascolti tv giovedì 28 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 28 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

La serata di ieri vedeva il ritorno su Canale 5, con una nuova puntata, del controverso Adrian, lo spettacolo di Adriano Celentano seguito dal suo ormai celebre cartoon. Ma la Rai non è rimasta a guardare e ha schierato su Rai 1 la commedia La famiglia Von Trapp – Una vita in musica e su Rai 2 il primo capitolo del cartone animato Disney Frozen.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 28 novembre?

Ascolti tv 28 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1, La famiglia Von Trapp – Una vita in musica è stato visto da 3.290.000 spettatori, con uno share del 14.47 per cento. Su Canale 5, Adrian invece ha ottenuto 2.695.000 ascolti tv, con uno share del 11,11 per cento.

Su Rai 2, Frozen ha tenuto incollati davanti ai teleschermi 1.680.000 spettatori (7,03 per cento), mentre su Italia 1 The Transporter Legacy ha totalizzato 1.672.000 spettatori (6,96 per cento). Su Rai 3, la nuova puntata di Stati Generali ha ottenuto 1.250.000 ascolti tv (5,93 per cento), mentre su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 1.406.000 persone (8,11 per cento).

Su La7, Piazzapulita ha interessato 901.000 telespettatori, con uno share del 5,13 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.564.000 spettatori con il 21,43 per cento, mentre su Canale 5 Striscia La Notizia ha totalizzato 4.268.000 spettatori con uno share del 16.43 per cento.

Su Rai 3 Non ho l’Età ha appassionato 1.106.000 spettatori pari al 4,71 e Un Posto al Sole 1.758.000(6.86%). Su Italia 1 CSI Miami ha siglato il 5.40 per cento con 1.371.000 ascolti tv.

Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1.222.000 telespettatori con il 4.89% nella prima parte e 1.276.000 (4,91%) nella seconda.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità ha radunato 3.577.000 spettatori (21.14 per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha invece divertito 2.742.000 spettatori con il 18.42 per cento di share (presentazione telespettatori e per cento di share).

