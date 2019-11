Conto alla rovescia, il nuovo quiz di Gerry Scotti dal 18 novembre su Canale 5

Conto alla rovescia è il nuovo quiz di Canale 5, in onda ogni giorno alle 18.45 da lunedì 18 novembre 2019. Alla conduzione il re dei game Gerry Scotti, che si cimenta in una nuova avventura dopo il grande successo di Caduta Libera. Ma che cos’è Conto alla rovescia e quali sono le regole del nuovo gioco?

Si tratta di un format tutto italiano, non importato dunque da altri Paesi. In ogni puntata ci sono cinque concorrenti, pronti a sfidarsi tra loro ma anche con un comune e spietato nemico: il tempo. Un nuovo quiz dunque in prima visione assoluta e all’interno di un moderno e avveniristico studio, con un enorme ledwall su cui scorre il tempo, che però i concorrenti non potranno vedere.

Conto alla rovescia è stato ideato da DryMedia e Rti. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha dichiarato: “Ci pensavamo da un anno, lo abbiamo elaborato, studiato, ce l’avevamo nel cassetto. Non è un format straniero: è tutto italiano”. Poi ha spiegato come è stato inventato il game show: “Volevamo trovare un’atmosfera assolutamente diversa”.

Caduta libera è un grande luna park, pieno di luci, risate, chiasso, effetti speciali con le botole, è una specie di varietà. Questo Conto alla rovescia è un’elegantissima bomboniera, un salotto tra amici, dallo scorrere del tempo al montepremi, tutto è davanti agli occhi del pubblico. È più gioco, più quiz”, ha dichiarato Gerry Scotti.

La difficoltà maggiore del game è, a detta del suo conduttore, “conservare la freddezza, essere in grado di ragionare senza farsi anticipare”. Il concorrente ideale? “Persone che abbiano velocità di pensiero, la mente deve galoppare”, spiega il re dei quiz di casa Mediaset.

Ma quali sono le regole del game show Conto alla rovescia, tutti i giorni su Canale 5 alle 18.45 a partire dal 18 novembre? Scopriamole insieme.

Conto alla rovescia, le regole del nuovo gioco di Canale 5

Cinque concorrenti pronti a sfidarsi tra di loro e soprattutto sfidare un nemico invisibile: il tempo. Uno studio avveniristico con un grande ledwall che segna lo scorrere del tempo. Quattro manches. Queste le caratteristiche principali del nuovo gioco di Canale 5 Conto alla rovescia, condotto da Gerry Scotti.

Domande di cultura generale, nervi saldi, strategia e velocità sono gli elementi chiave di questo nuovo gioco, un format totalmente italiano. Il giocatore che sarà di mano quando il conto alla rovescia arriverà a zero verrà eliminato.

Conto alla rovescia si compone di quattro manches: passo e chiudo, le eccezioni, sembra ieri e vasi comunicanti. Il concorrente che avrà superato tutte le fasi precedenti affronterà il Time Out, round finale dal ritmo serrato e dalle forti emozioni, in cui in 3 minuti il giocatore dovrà dare 20 risposte esatte.

Il campione di Conto alla rovescia potrà vincere oltre 100.000 euro a puntata e tornare a difendere il suo titolo.

Appuntamento con il nuovo quiz di Canale 5 ogni giorno alle 18.45 in compagnia di Gerry Scotti.

Conto alla rovescia, come vedere il quiz in diretta tv e in streaming

Conto alla rovescia va in onda ogni sera su Canale 5 alle 18.45. Per vedere Canale 5, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del vostro digitale terrestre. Se volete vederlo in HD, invece, potete andare al tasto 505 del vostro telecomando. In alternativa, se siete clienti Sky, potete vedere la rete ammiraglia Mediaset anche al 105 del vostro decoder.

Se non sarete in casa nel momento in cui su Canale 5 si trasmette il quiz di Gerry Scotti, potete sempre vedere Conto ala rovescia in streaming. Come? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma di streaming del Biscione.

Per usufruirne, potete andare sul sito ufficiale o scaricare l’omonima app per pc, smartphone e tablet (disponibile sia per dispositivi Apple che Android). Dopo esservi registrati (la registrazione è totalmente gratuita) con una mail o un account social, potete accedere e scegliere, dal menu a tendina, la diretta di Canale 5.

Dal giorno dopo, inoltre, sempre su Mediaset Play tutte le puntate del quiz saranno disponibili in streaming in ogni momento, grazie alla funzione on demand.