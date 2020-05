Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Terzo giorno di Fase 2 per l’Italia, da ormai oltre due mesi alle prese con l’emergenza Coronavirus. I numeri della pandemia nel nostro Paese sono in calo: gli attualmente positivi sono scesi sotto quota 100mila. L’ultimo bollettino della Protezione Civile, in particolare, registra 98.467 persone ammalate, a fronte di 29.315 morti e 85.231 guariti, per un totale di 213.013 casi accertati. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 6 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08.00 – Conte: “Magari con più cautele ma in vacanza ci andremo” – Sulle vacanze e le prospettive future del virus, in una intervista al Fatto Quotidiano il premier Conte ha dichiarato: “Confido che l’epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza. Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo. Sarebbe bello, per aiutare il settore duramente colpito del turismo, che tutti gli italiani passassero le ferie in Italia”, conclude il premier.

Ore 07.00 – L’epidemiologo Ciccozzi: “In Italia 2 ceppi diversi, al Nord tsunami” – ” Il nord ha avuto uno tsunami epidemico assurdo, imprevisto, di enorme mole. Noi abbiamo visto che abbiamo avuto due eventi epidemici differenti. Uno che viene con ceppi virali dalla Cina, e attraverso l’Europa se ne va verso il centro Italia, e successivamente questo ceppo tedesco che va a infettare la Lombardia e il Nord dell’Italia”. Lo ha detto l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Biomedico, in un’audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Abbiamo avuto due ingressi differenti a due settimane di distanza più o meno”, ha ribadito. “Il Centrosud si è salvato forse per questa coppia di cinesi, che è arrivata il 31 gennaio, settimane prima di Codogno, e ha fatto in modo che le persone fossero più preparate. Hanno cominciato da sé a distanziarsi, ad avere le mascherine, a elaborare quello che poi è stato fatto con il lockdown”. In ogni caso, secondo l’epidemiologo, “il virus sta perdendo potenza. Lo vediamo dalle terapie intensive, che sono molte meno: questo è dovuto sicuramente alle terapie ma anche alla perdita di potenza del virus, che continua a mutare e questo gli fa perdere quella potenza legata alla contagiosità e probabilmente alla letalità”

Ore 06.30 – Di Maio: “L’Italia appartiene a Nato e Ue” – “L’Italia appartiene all’Alleanza Atlantica e alla Ue. Ne fa parte convintamente. Ringrazio i 40 Paesi del mondo che ci hanno aiutato per l’emergenza coronavirus, ma gli aiuti non cambiano l’assetto geostrategico dell’Italia”. Lo afferma a ‘Porta a porta’ il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulle relazioni tra Italia e Cina. “Sul 5G – prosegue Di Maio – la normativa italiana sul golden power è tra le più rigide al mondo”.

Ore 06.00 – Speranza: “Ho chiesto 3 miliardi per la sanità” – “Noi lavoriamo perché i numeri non crescano. Per questo siamo molto prudenti, usiamo molta gradualità, molte accortezze. Dobbiamo rafforzare il nostro servizio sanitario nazionale, penso che questo sia il punto essenziale. Il tempo che abbiamo recuperato rafforzare i presidi territoriali ed ospedalieri. Ho chiesto nel prossimo decreto più di 3 miliardi per risorse fresche, per dare più forza al Ssn”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Dimartedì su La7. “Rafforzare i servizi territoriali significa più tamponi, più visite a domicilio, e inoltre più posti per sempre nelle nostre terapie intensive”.

“In questa fase, in cui i rischi sono ancora molto alti, dobbiamo provare a limitare ancora il più possibile le relazioni e i contatti”, ha aggiunto Speranza, rispondendo a una domanda sulle prescrizioni della fase 2 e l’accezione del termine ‘congiunti’. “Non sono perché le regole diventino costrizioni – ha aggiunto – ci appelliamo al buon senso delle persone. La battaglia non si vince con i posti di blocco ma se siamo tutti fino in fondo consapevoli che c’è un obiettivo comune. E mi sembra che gli italiani questa lezione l’abbiano capita fino in fondo. In questa fase siamo in grado di valutare cosa si può fare, con grandi cautele, ma limitando il più possibile i contatti”.

Sequestrate 250mila mascherine ad azienda Pivetti – Un nuovo sequestro di 250mila mascherine riconducibili alla Only Italia Logistics, società amministrata da Irene Pivetti, è stato effettuato dalla guardia di finanza di Savona in Lombardia. La procura di Savona sta indagando sulla società per i reati di ricettazione, frode nell’esercizio del commercio e vendita di cose con impronte contraffatte.

Sicilia: 2180 persone rientrate in Sicilia – Sono 2.180 le persone rientrate finora in Sicilia dalle altre Regioni. Il dato è fornito dallo staff della presidenza della Regione. Il governatore Nello Musumeci ha chiesto il raddoppio delle corse aeree da e per la Sicilia e l’aumento di quelle navali sullo Stretto di Messina.

Lombardia: test sierologici e tamponi a domicilio in 24 ore – Tracciamento e sorveglianza sanitaria: così la Regione Lombardia intende affrontare le prossime settimane, tenendo d’occhio l’andamento dell’epidemia di Coronavirus. L’idea dell’assessorato alla Sanità, che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore attraverso una delibera, è quello di regolamentare i test seriologici, concedendo anche ai privati la possibilità di eseguirli, e isolare immediatamente i casi sospetti di Covid-19 effettuando tamponi a domicilio in massimo 48 ore. (Leggi la notizia completa).

“In Lombardia l’indice di contagio R0 è inferiore alla media nazionale” – Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente regionale Fabrizio Sala a SkyTg24, al momento “l’indice R0 della Lombardia è di 0,75 mentre in tutta Italia il tasso è 0,8. Quindi in Lombardia ogni persona contagia 0,75 persone, non più di una”. Sala ha poi aggiunto che “è importante rimanere sotto l’uno e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini”.

Zaia: “Svezia modello? Noi abbiamo curato anche 90enni” – “A me risulta che in Svezia ad una certa età non ti presenti nemmeno in ospedale. Se questo è un buon modello di sanità… A voi risulta che noi applichiamo questo modello? Noi abbiamo dimesso ultra 90enni dalle terapie intensive, pensate a cosa sarebbe accaduto se queste persone avessero avuto la sfortuna di essere nati in un paese diverso”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso del consueto punto stampa.

I dati del Viminale sui controlli effettuati ieri, primo giorno di Fase 2 – Ieri, prima giornata della Fase 2, sono stati controllati dalle forze di polizia 258.170 persone e 100.816 attività ed esercizi commerciali. Secondo i dati del Viminale, le persone sanzionate sono state 3.691, quelle denunciate per false dichiarazioni o attestazioni 98, quelle denunciate per violazione del divieto di allontanamento per motivi di quarantena 11. Sul totale degli esercizi commerciali controllati, sono state 96 le sanzioni ai titolari e 23 i provvedimenti di chiusura. Nella fase 1, dall’11 marzo 2020, sono state eseguite oltre 17 milioni di verifiche: 12.360.197 su persone e 4.798.015 su attività/esercizi commerciali.

Conte apre alle Regioni sulle riaperture il 18 maggio – Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista ad Affari italiani, nella quale ha parlato delle prime impressioni rispetto alla Fase 2 del Coronavirus e delle prossime mosse dell’esecutivo. “I cittadini – ha detto – hanno mostrato un grande senso di responsabilità: nella loro reazione ho colto grande voglia di ripartire, ma anche consapevolezza che bisogna farlo nel rispetto delle regole. Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi”. Spazio poi al tema delle riaperture anticipate, tanto volute da alcune Regioni italiane: “Sino al 17 maggio – ha spiegato Conte – saranno in vigore le misure dell’ultimo Dpcm, le Regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati e sono fiducioso che con il rispetto delle regole la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Non ignoro le richieste di alcune Regioni e di particolari categoria di anticipare l’apertura delle rispettive attività. Siamo al lavoro anche per questo, ma avendo sempre come prioritario l’interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini”.

De Micheli: “Incentivi fino a 500 euro per le bici” – La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha commentato stamattina il primo giorno di Fase 2 in Italia, con gli italiani che hanno dimostrato di tenere un comportamento responsabile. “La prima cosa che mi viene da dire – ha dichiarato a Repubblica – è chapeau per la grande autodisciplina dimostrata dalle persone. Tutti rispettano le indicazioni, siedono dove è segnato, mantengono il distanziamento e se vedono che il bus è pieno non salgono. Sono rimasta davvero impressionata. È poi da sottolineare la notevole capacità di organizzazione delle aziende”. Poi, la ministra dei Trasporti ha lanciato una nuova idea per la mobilità sostenibile: incentivare l’uso della bicicletta con un bonus fino a 500 euro.

Fase 2, possibile qualche riapertura anticipata – L’attenzione del governo e dei cittadini è concentrata adesso su quattro fasce di lavoratori, che ancora non hanno ripreso perché la loro occupazione è considerata più a rischio contagio rispetto a quelle che hanno riaperto dal 4 maggio: parrucchieri, centri estetici, palestre e piscine. Il governo ha indicato nel 1 giugno la data della loro riapertura, ma in alcune Regioni – quelle con l’indice R0 più basso – si punta ad anticipare. Pur rispettando la tutela dei cittadini (Qui tutti i dettagli).

Fase 2, come è andato il primo giorno di controlli – In attesa dei dati ufficiali del Viminale, ciò che emerge dalla giornata di ieri è che in generale i cittadini hanno tenuto un comportamento responsabile. Il ministero dell’Interno aveva chiarito l’assoluta necessità di mostrare comprensione verso gli italiani e anche ai posti di blocco è andata così: i controlli infatti hanno comportato poche multe. Mano più ferma, invece, sugli assembramenti di persone: sarà qui che si giocherà la vera sfida della Fase 2 per non ripiombare nell’incubo del contagio (Qui tutti i dettagli).

Conte sente Bonafede e gli esprime piena fiducia – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende da fonti di governo, ha sentito oggi al telefono il Guardasigilli Alfonso Bonafede per rinnovargli la fiducia e ribadirgli il pieno appoggio nel suo operato. Il colloquio telefonico e’ avvenuto dopo le accuse rivolte ieri al responsabile di via Arenula da parte del magistrato Di Matteo.

“Il voto della mozione di sfiducia a Gallera è stato falsato. Fase 2? La Lombardia non è pronta”: parla la consigliera regionale Pd Carmela Rozza (Qui l’intervista della nostra inviata a Milano Francesca Nava)

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

