Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 6 maggio.

È di 91.528 (-6.939) persone attualmente positive, 29.684 (+369) deceduti e 93.245 (+8.014) guariti per un totale di 214.457 (+1.444) casi, l’ultimo bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 91.528 attualmente positivi, 15.769 (-501) sono ricoverati in ospedale, 1.333 (-94) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 74.426 (-6.344) sono in isolamento domiciliare.

I numeri di oggi certificano che attualmente in Italia vi sono più guariti da Coronavirus che attualmente positivi. Si tratta, inoltre, di una giornata record anche per quanto riguarda il decremento degli attuali positivi (-6.939 rispetto ai -1.513 di ieri) e per il numero dei guariti che oggi registra la cifra record di 8.014 (ieri erano stati 2.352). Risale, purtroppo, il numero dei decessi: oggi, infatti, si registrano 369 morti a fronte dei 236 registrati ieri (l’altro ieri erano stati 195). Anche oggi si conferma, trend ormai consolidato da settimane, il decremento dei ricoveri in ospedale (-501 oggi, ieri erano stati -553) e in terapia intensiva (oggi -94, ieri -52) e anche quello delle persone che si trovavano in isolamento domiciliare (-6.344 oggi, ieri -908). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 64.263 test a fronte dei 55.263 realizzati ieri e dei 37.631 dell’altro ieri.

