Classifica politici che diffondono più fake news sul Coronavirus: c’è Salvini

Secondo la classifica stilata dalla Bbc, il leader della Lega Matteo Salvini è al terzo posto del podio dei politici che hanno diffuso il maggior numero di fake news sul Coronavirus. In questi mesi, si sa, sono circolate moltissime bufale sul Covid-19: tra prodotti “miracolosi” per curarne i sintomi, scorciatoie per trovare un vaccino, sospette fughe dai laboratori cinesi e tanto altro. In molte occasioni, però, sono stati gli stessi esponenti politici, per distrazione o opportunità di consenso, ad avallare certe teorie. Il celebre network britannico ha dunque analizzato le dichiarazioni delle scorse settimane da parte di molti politici.

A guidare la classifica delle fake news, stilata dal giornalista Chris Morris, è il presidente americano Donald Trump. Il leader della Casa Bianca, in poche settimane, è riuscito infatti prima a deridere la definizione di “pandemia” per il Coronavirus, poi è finito nell’occhio del ciclone per la sua proposta di iniettare disinfettante ai malati Covid per poterli guarire. Subito dietro c’è Jair Bolsonaro, presidente brasiliano che a inizio pandemia ha definito il Coronavirus una banale influenza. Sui social, poi, il leader carioca ha subito la rimozione di alcuni post che diffondevano false informazioni, come quelle sul farmaco antimalarico idrossiclorochina, che per Bolsonaro era totalmente efficace per la cura del Covid-19. “In realtà – ha spiegato Morris – ci sono diversi trials sperimentali ma l’impatto di questo farmaco non è ancora provato

Al terzo posto, poi, ecco arrivare Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio, ricorda la Bbc, si è macchiato dell’errore di condividere sui suoi social l’ormai famoso servizio del Tg Leonardo del 2015, nel quale si spiegava che “i cinesi hanno creato il Coronavirus in laboratorio”. Non si sono fatte attendere, in Italia, le reazioni social alla notizia, con gli utenti che si sono divisi tra i fedelissimi di Salvini e quelli che invece non aspettavano altro che poter criticare ancora il leader leghista.

