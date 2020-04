Coronavirus, le 10 fake news più diffuse in Italia secondo l’Agcom

Da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus in Italia, siamo quotidianamente bombardati da miriadi di informazioni sul Covid che a volte è difficile distinguere ciò che è vero dalle fake news: per questo motivo l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha stilato sul suo sito ufficiale una lista delle 10 bufale più diffuse nel nostro Paese, ma anche nel resto del mondo. Le notizie basate su alcuna nozione scientifica, infatti, attecchiscono facilmente non solo in Italia: merito dei loro toni spesso sensazionalistici, che colpiscono il lettore meno attento o soprattutto meno disposto a fare una verifica in più.

Verifiche che invece vengono svolte quotidianamente da Newsguard, che riunisce analisti e giornalisti di tutto il mondo nella lotta alle fake news sul web. E’ stato proprio il Centro di monitoraggio della disinformazione relativa al Coronavirus di Newsguard a stilare l’elenco delle principali fake news sul Coronavirus, fornendo per ognuna una breve spiegazione su come stanno veramente le cose. Di seguito, l’elenco delle 10 bufale più diffuse sul Covid:

Il virus del Covid-19 è stato sottratto da un laboratorio canadese da spie cinesi

da spie cinesi Il virus del Covid-19 contiene ‘sequenze simili all’Hiv’, lasciando intendere che si tratti di un virus costruito artificialmente

La pandemia di Covid-19 era stata prevista in una simulazione

Un gruppo finanziato da Bill Gates ha brevettato il virus del Covid-19

ha brevettato il virus del Covid-19 Il virus del Covid-19 è un’arma biologica creata dall’uomo

creata dall’uomo La tecnologia dei telefoni cellulari 5G è collegata alla pandemia di Coronavirus

è collegata alla pandemia di Coronavirus L’argento colloidale può curare il Covid-19

può curare il Covid-19 La Miracle Mineral Solution può curare il Covid-19

può curare il Covid-19 L’ aglio può curare il Covid-19

può curare il Covid-19 È stato dimostrato che dosi massicce di vitamina C siano un trattamento efficace per il Covid-19

A questo link, potete trovare – per ognuna delle 10 fake news sopra citate – le spiegazioni degli esperti circa i motivi per cui non bisogna credere a queste teorie, che non sono basate su alcun presupposto scientifico.

Leggi anche:

1. Ats di Bergamo pagherà 15mila euro una consulenza legale per “accertare le responsabilità” / 2. Ho fatto il test sierologico per il Coronavirus: vi racconto come è andata (di Selvaggia Lucarelli) / 3. Vigevano, tre ragazzi avevano festeggiato Pasqua tra amici contro le restrizioni: ora devono pagare 1200 euro di multa

4. Il sindaco di Messina finge di essere Conte e ordina l’astinenza sessuale ai messinesi | VIDEO / 5. Coronavirus, a Milano c’erano contagiati già a gennaio: 1.200 lombardi positivi prima del “Paziente 1” / 6. Coronavirus, Giovanni Rezza spiega perché il virus potrebbe attenuarsi in estate

7. Coronavirus, aperture scaglionate per Regioni già dal 18 maggio: ecco il piano B di Conte per rispondere alle critiche / 8. Il vero paziente 0, quella RSA chiusa e riaperta dalla Regione, malati lasciati da soli in casa: così è avvenuto il contagio a Brescia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, il bollettino: minimo di tamponi positivi da inizio pandemia Esame di maturità, Azzolina: “Al via il 17 giugno”. Ecco come si svolgerà Il gruppo Fontanot inizia la fase 2: ripartenza tra dialogo e sicurezza