Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a crescere il numero dei contagi di Coronavirus in Italia. Finora l’epidemia ha contagiato 759.829 persone, provocando 39.412 morti. Nella notte il governo ha varato il nuovo Dpcm con ulteriori restrizioni. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06,00 – Conte firma il nuovo Dpcm, ma è scontro con le Regioni – Nella notte è arrivata la firma del premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm con le nuove restrizioni anti-Covid, che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale stamattina, mercoledì 4 novembre 2020. Sono stati necessari giorni di trattative serrate tra le forze di maggioranza, le Regioni e gli amministratori locali. I governatori chiedevano regole nazionali, mentre Conte ha spinto per la creazione di “zone rosse” regionali in base alla diffusione territoriale del virus indicata dall’indice Rt. Su questo tema Regioni e Governo sono arrivati allo scontro, con il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini che non ha nascosto la sua delusione. Il nuovo provvedimento dispone “un lockdown light“, come anticipato dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, per le Regioni inserite nella zona rossa. Il Dpcm sarà valido dal 5 novembre al 3 dicembre, con l’Italia divisa in tre aree: zone rosse (ad alto rischio), arancioni (intermedio) e verdi (più sicure). Ognuna avrà regole e divieti diversi: nelle prossime 24 ore si saprà in quale zona è stata collocata ogni Regione, in base all’indice Rt e altri 21 criteri “oggettivi”, come spiegato da Conte. Qui tutti i dettagli.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Bando medici Sardegna, 777 disponibili; al via assunzioni – In Sardegna partiranno da domani le assunzioni dei medici che hanno risposto all’avviso pubblico bandito dall’Ats, l’Azienda per la tutela della salute, il 23 ottobre scorso e i cui termini sono scaduti alla mezzanotte di ieri. Al bando hanno risposto 777 medici. Gli incarichi saranno assegnati per sei mesi, che potranno essere prorogati in base all’evoluzione dell’emergenza Covid. “Inizieremo immediatamente a esaminare le domande pervenute”, assicura l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, “e rafforzeremo ogni ambito territoriale. Non abbiamo posto un limite al numero di incarichi da assegnare e recluteremo tutto il personale necessario”.

Sassari: detenuto positivo, altri 10 con sintomi – Un detenuto nel carcere sassarese di Bancali è risultato positivo al Coronavirus. Il detenuto è stato isolato in una cella, ma ci sono già 10 detenuti che dichiarano di avere i sintomi del Covid. “Alcuni di loro hanno iniziato lo sciopero della fame in segno di protesta” ha dichiarato all’Agi Antonello Unida, garante delle persone private della libertà personale.

Dpcm: spostamenti vietati dalle ore 22 – “Dalle ore 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. È quanto si legge in una bozza del nuovo Dpcm anti-Covid (qui le anticipazioni).

Italia vicina soglia critica terapie intensive, in 8 regioni la soglia di allerta è superata – L’Italia si avvicina pericolosamente alla soglia del 30% di terapie intensive occupate da pazienti Covid, definita “critica” dal ministero della Salute. Stando ai dati dell’ultimo monitoraggio Agenas, aggiornato a ieri, il tasso di occupazione a livello nazionale è del 28%. In 8 regioni, tuttavia, la soglia è già superata. Leggi la notizia completa

Governo lavora a nuovo dl ristori, Cdm entro venerdì – Il governo lavora a un nuovo decreto legge con i ristori alle attività e alle filiere che saranno colpite dalle nuove misure restrittive anti-Covid in arrivo con il Dpcm atteso stasera. Secondo quanto riferiscono diverse fonti di governo, il dl dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri entro venerdì. “Stiamo lavorando a un nuovo decreto ristori – ha annunciato il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani – cercheremo di aprire un confronto anche con le forze d’opposizione, in maniera preventiva e anche nel percorso di discussione parlamentare”. Il decreto, secondo quanto viene spiegato, non sarà finanziato con un nuovo aumento di deficit.

Bolzano da giovedì sarà ‘zona rossa’ – Bolzano da giovedì 5 novembre diventerà ‘zona rossa’. Lo ha deciso la giunta provinciale altoatesina a seguito del forte incremento di casi di Covid-19. A Bolzano saranno chiusi anche i servizi alla persona e tutte le scuole. Inserite nuove ‘zone rosse’ anche i Comuni di Vadena, Braies, Velturno, Villabassa, Meltina, Vipiteno, Egna, Nova Levante, Ponte Gardena e Nalles. Il provvedimento scatterà giovedì e si concluderà dopo due settimane.

In Irpinia sindaco vieta a over 70enni di uscire da casa – Contagi in aumento anche fuori dalla Rsa dove si sono registrati 72 casi di positività tra personale e degenti e un decesso. A Volturara Irpina il sindaco, Nadia Manganaro, decide di vietare agli anziani con più di 70 anni di uscire di casa, se non per motivi di salute o di necessità assoluta.

Scattano due zone rosse in Sicilia: Vittoria e Centuripe – Ci sono due nuove zone rosse in Sicilia: Vittoria, in provincia di Ragusa, e Centuripe, nell’Ennese. L’ordinanza resterà in vigore fino al 10 novembre. Vietato circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, fatta eccezione nei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito lo smart working), o per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria o per appuntamento presso studi professionali. Gli esercizi commerciali (quali bar, ristoranti, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno per le finalità di asporto l’accesso solo a una persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche per l’attività di consegna a domicilio.

