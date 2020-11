Covid, 3 Regioni verso lockdown totale: Lombardia, Piemonte e Calabria

Dopo le comunicazioni di ieri del premier Giuseppe Conte alla Camera e al Senato, che hanno anticipato in parte il contenuto del nuovo Dpcm contro il Covid-19 che dovrebbe vedere la luce tra oggi e domani, in molti si chiedono se in alcune Regioni verrà imposto il lockdown totale. Il presidente del Consiglio ha chiarito il suo dissenso verso una chiusura generalizzata del Paese, spingendo invece per zone rosse locali. Decisioni, queste, che devono essere prese dal ministro della Salute Roberto Speranza di concerto con i governatori, sulla base dell’andamento della curva dei contagi e soprattutto dello stress del sistema sanitario locale. Proprio per questo motivo, a oggi, sono in particolare tre le Regioni che rischiano un lockdown totale a causa dei troppi casi da Coronavirus: Lombardia, Piemonte e Calabria.

Le tre Regioni in questione rischiano di dover adottare le misure più restrittive. Sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sui contagi e sull’indice Rt, Lombardia, Piemonte e Calabria sono le prime Regioni a rischiare di entrare nel cosiddetto “scenario 4”, il peggiore. In altre parole, le tre Regioni entrerebbero a far parte in quella che Conte ha definito “la fascia a rischio alto”. Il Governo, infatti, nel nuovo Dpcm introdurrà tre fasce di rischio diverse individuate con criteri “scientifici e oggettivi” approvati dall’Istituto superiore di Sanità: ognuna prevedrà una serie di misure restrittive adeguate.

Piemonte e Lombardia, in particolare, hanno superato la soglia dell’indice di trasmissibilità Rt pari a 2 (rispettivamente sono a 2.16 e 2.09) e la Calabria è a 1,66. I dati del nuovo monitoraggio atteso per oggi potrebbero però segnare un cambiamento del trend, poiché potrebbero iniziare a riportare gli eventuali effetti legati alle misure dell’ultimo Dpcm.

