Primario invita negazionisti a fare un tour nel reparto Covid

“Venite a fare un giro nei reparti Covid, il letto con ventilatore meccanico ve lo tengo io”: con queste parole il primario Michele Grio, direttore di struttura complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, invita i negazionisti a fare un tour nel suo ospedale, tra i pazienti ricoverati in gravi condizioni a causa del Covid. Il dottore si è rivolto a coloro che minimizzano o peggio ancora negano l’esistenza dell’epidemia di Covid direttamente sul suo profilo Facebook attraverso un post che in breve tempo è divenuto virale sui social.

“No no, è tutto vuoto, ho fatto sdraiare i miei medici ed i miei infermieri giusto per fare le foto, le buste le indossiamo per la cellulite ed il ca**o ci gira perchè siamo delle brutte persone. Non dormiamo perchè ormai siamo avanti con l’età e passiamo le giornate seduti mangiando e bevendo” scrive Grio. “Non ci credete? Bene, la TourinGrio organizza da domani tour guidati in Rianimazione e nei reparti Covid: sarà per me un piacere farvi personalmente da guida e condurvi in un piacevolissimo viaggio in quello che per noi è un girone dantesco, ma per voi giustamente è esagerato. Ah, dimenticavo, io mi bardo con tuta, maschera e calzari, a voi non servono ma tengo libero un letto con ventilatore meccanico e monitoraggio continuo multiparametrico molto invasivo. Nel cesso, perchè lo sgabuzzino l’ho già impegnato”. Il medico poi conclude: “Non chiedeci suggerimenti se vi ammalate dopo aver scritto e pensate la qualunque. Coerenza, ci vuole coerenza. Non fare il cacasotto, sono tutte cagate noh?! Eddaje”.

Leggi anche: 1. Quei pericolosi negazionisti che entrano negli ospedali per dire che il virus non esiste. Ancora oggi / 2. Covid di testa, negazionisti no Vax a Roma: foto e video di una giornata folle / 3. Ecco a voi i nuovi sovranisti: ignoranti individualisti e negazionisti che cianciano di dittatura sanitaria

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid colpisce solo anziani? “Io, 35enne di Genova ossigenato col casco, sono la prova che Toti sbaglia” "Spostamenti limitati per chi ha più di 70 anni": la proposta delle Regioni “Toto e la sauna”: lo storico sketch di Gigi Proietti | VIDEO