Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 46 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

ore 06.20 – Francia: 36.330 casi nelle ultime 24 ore, netto calo – La Francia ha registrato altri 36.330 casi di coronavirus, un numero in netto calo rispetto al record assoluto di 52.518 nuove infezioni accertate lunedì. Sembrano già farsi sentire gli effetti del lockdown.

Ore 06.00 – Nel Regno Unito 397 morti, dato più alto da maggio; casi in calo – La Gran Bretagna registra altri 397 decessi legati al coronavirus: è il dato più alto da maggio, ricorda Sky News. Registrate anche 20.018 nuove infezioni, in calo rispetto alle 18.950 del giorno precedente.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

A Melbourne proteste anti lockdown, 400 arrestati – A Melbourne almeno 400 persone sono state arrestate per aver partecipato ad una manifestazione vietata dalla norme anti-Covid-19 tutt’ora in vigore nella capitale dello Stato di Victoria. Per disperdere il corteo di fronte al Parlamento di Melbourne, gli agenti di polizia hanno utilizzato spray al peperoncino e proceduto all’arresto dei presenti. Un’agente di polizia rimasta ferita nei disordini è stata ferita e ricoverata in ospedale. Melbourne, epicentro della pandemia di Covid-19 in Australia, è rimasta in lockdown per quasi 4 mesi, rimosso la scorsa settimana con celebrazioni nella più grande città del Paese, da 4,9 milioni di residenti. Il gruppo di 400 manifestanti, sceso in piazza per contestare le severe restrizioni post deconfinamento varate dal governo dello Stato di Victoria, ha infranto il divieto di assembramento oltre le 10 persone, con obbligo di mascherine e non oltre 25 km dalla propria abitazione. “Diteci la verità”, “Le mascherine non funzionano” sono stati alcuni degli slogan scanditi dai partecipanti.

Svezia, “La situazione è grave” – “Vediamo che la situazione sta andando nella direzione sbagliata, la situazione è molto grave”. A dirlo è il primo ministro svedese Peter Lofven, in una conferenza stampa in cui è stato annunciato un limite massimo di otto persone ai tavoli di bar e ristoranti, come misura per contrastare il contagio del Covid. Lofven ha sottolineato che sempre più persone sono ricoverate in terapia intensiva per il covid-19 e che è probabile un aumento dei decessi. Un paziente su 5 nelle terapie intensive è affetto dal coronavirus, ha sottolineato il ministro della Salute Lena Hallengren.

Europa supera 11 milioni di positivi – Sono più di 11 milioni i casi Covid-19 registrati in Europa secondo il conteggio dell’Afp basato sui dati ufficiali diffusi dai governi. Appena 4 giorni fa, il 30 ottobre, nel Vecchio continente era stata superata la soglia dei 10 milioni di casi accertati. Ad oggi sono almeno 11.008.465 i positivi e 284.148 i morti dall’inizio della pandemia.

Germania, 15mila casi nelle ultime 24 ore – In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.352 i nuovi casi e 131 decessi: lo riferisce il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco. I contagi segnalati oggi segnano tuttavia un calo rispetto alla settimana scorsa: sabato, stando ai dati dell’Rki, la Germania aveva superato il suo record assoluto con oltre 19mila infezioni giornaliere. Ieri è iniziato il “lockdown soft” deciso la settimana scorsa dal governo tedesco in accordo con i Lander: tra le misure, la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri, discoteche, la riduzione al minimo di tutti i contatti sociali con il permesso di incontro all’aperto di massimo due nuclei familiari o di conviventi, mentre rimangono aperte le scuole, gli asili e gli esercizi commerciali.

