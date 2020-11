Covid, la sindaca di Roma Virginia Raggi: “Sono positiva ma non ho sintomi”

La sindaca di Roma Virginia Raggi è risultata positiva al Covid. Lo annuncia lei stessa su Facebook. “Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”, scrive la sindaca.

Oggi la sindaca aveva annunciato di essere in autoisolamento domiciliare dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid. “La scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione”, aveva scritto su Facebook.

