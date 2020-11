Covid, 30.550 nuovi casi e 352 morti: il bollettino del 4 novembre

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 novembre: morti, contagi, guariti

Nell’attesa che il Ministero della Salute e la Protezione Civile pubblicassero il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, Giovanni Rezza, direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute ha anticipato durante il punto stampa del Ministero della Salute i dati del bollettino di oggi. Sono 30.550 i nuovi casi di Covid-19, con 352 morti, a fronte di circa 212mila tamponi.

Dal bollettino è emerso che è di 443.235 persone attualmente positive (+25.093), 39.764 morti (+352), 307.378 guariti (+5.103), per un totale di 790.377 casi (+30.550), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia. Dei 443.235 attualmente positivi, 22.116 21.114 (+1.002) sono ricoverati in ospedale, 2.292 (+67) necessitano di terapia intensiva, mentre 418.827 394.803 (+24.024) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano rispetto a ieri i nuovi casi: oggi, infatti, si registrano 30.550 nuovi contagi a fronte dei 28.244 di ieri. In forte rialzo anche il numero dei tamponi: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati effettuati 211.831 test a fronte dei 182.287 di ieri. Lieve diminuzione per il numero dei morti: 352 contro i 353 di ieri. Scende il numero dei ricoveri nei reparti in terapia intensiva, che oggi registra il dato di +67 rispetto ai +203 di ieri. Scendono anche i ricoveri ordinari, che sono +1.002 (ieri il dato era di 1.274).

Leggi anche: 1. Nuovo Dpcm: il testo integrale. Ecco cosa prevede. Nelle zone rosse vietata anche la mobilità interna /2. Esclusivo TPI: “Sono positivo al Covid, ma Ats Milano non riesce a farmi il secondo tampone. E i privati mi rifiutano”

3. Covid, zone rosse, arancioni e gialle: cosa si può fare dopo il nuovo Dpcm /4. Esclusivo. Covid, Rieti: radiografie ai pazienti nei parcheggi. L’ospedale: “Tutto a norma”. Ma un documento dimostra che non è così

5. Coronavirus, terapie intensive occupate al 31%: superata la soglia critica fissata dal ministero della Salute /6. Covid, 3 Regioni verso il lockdown totale: sono Lombardia, Piemonte e Calabria

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Dpcm 4 novembre, zona verde: cosa si può fare nelle Regioni interessate Dpcm 4 novembre, zona arancione: cosa si può fare nelle Regioni interessate Dpcm 4 novembre, zona rossa: cosa si può fare nelle Regioni interessate