Conferenza Conte diretta live 4 novembre 2020: ecco il nuovo Dpcm

Mercoledì 4 novembre, alle ore 20,20, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia le misure anti-Coronavirus contenute nel nuovo Dpcm messo a punto dal governo. TPI seguirà in diretta live la conferenza stampa di Conte. Di seguito, la diretta della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

Conferenza stampa Conte: dove vederla in tv e in streaming

Le parole del presidente del Consiglio potranno essere ascoltate sia in televisione che tramite streaming. In televisione si potrà seguire la conferenza stampa sulle principali reti italiane, come Rai 1, Canale 5 e La7, che interromperanno i loro programmi per collegarsi con la conferenza tramite le edizioni straordinarie dei tg, e sui canali all news tra cui SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Conte sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Nuovo Dpcm: cosa sappiamo finora

Secondo quanto dichiarato da Conte nel corso della sua informativa alle Camere, l’Italia verrà suddivisa in tre aree di rischio a seconda della tenuta del servizio sanitario nazionale. Ciascuna delle 20 Regioni sarà inserita in una di queste tre fasce, ognuna delle quali prevedrà dei provvedimenti restrittivi diversi tra loro. Il premier non ha specificato quali sono le norme che verranno applicate a seconda delle fasce di rischio, mentre ha anticipato alcune delle misure che verranno applicate in tutta Italia, che prevedono la chiusura dei centri commerciali nel weekend, la chiusura dei musei, il limite agli spostamenti da e per le Regioni che hanno elevati livelli di rischio e l’introduzione di un coprifuoco serale (il premier non ha specificato un orario, ma dovrebbe scattare dalle 21).

Leggi anche: 1. Coronavirus, cosa prevede il nuovo Dpcm in arrivo nei prossimi giorni: dal coprifuoco alle tre aree di rischio / 2. Covid colpisce solo anziani? “Io, 35enne di Genova ossigenato col casco, sono la prova che non è così” / 3. Torino, il primario dell’ospedale invita i negazionisti a fare un tour nel reparto Covid: “Il letto con il ventilatore ve lo tengo io”

4. Covid, Rieti: radiografie ai pazienti nel parcheggio dell’ospedale: immagini shock / 5. L’inganno dei tamponi: 5 milioni di euro al giorno per 200mila test, c’è a chi conviene tutto questo. Intervista a Crisanti / 6. Covid, in Liguria ieri 25 morti: “Ma 22 erano anziani e non indispensabili alla produttività del Paese”. Disse Giovanni Toti, governatore della seconda Regione più anziana d’Europa

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Zaia: "Chiederemo ai veterinari di fare i tamponi rapidi" Dpcm, addio al verde: arriva la “zona gialla” Approvata alla Camera la Legge contro l’omotransfobia