Covid, Rieti: radiografie ai pazienti nel parcheggio dell’ospedale: immagini shock

Rieti, radiografie ai pazienti nel parcheggio dell’ospedale perché non c’è più posto nei reparti

La pandemia sta mettendo in ginocchio le strutture ospedaliere d’Italia e all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti la situazione diventa sempre più complicata: radiografie nel parcheggio dell’ospedale perché all’interno della struttura non c’è più posto nei reparti Covid, medici ed infermieri risultati positivi e turni estenuanti di 12 ore (e anche più). Il personale è stremato: ieri al De Lellis il pronto soccorso e l’area Covid erano ormai saturi e i medici non avevano più posto per i pazienti.

Come ha spiegato a TPI Paola Corradini del Corriere di Rieti, “secondo le testimonianze raccolte, al momento per l’analisi dei tamponi molecolari è indietro di 2.200 tamponi considerando che ogni giorno al drive in ne vengono effettuati in media 270 e c’è solo un macchinario che non può analizzarne più di 220 con tempi di attesa per le risposte che arrivano anche ad una settimana come testimoniano le lettere di protesta inviate dai cittadini all’azienda e agli organi d’informazione. Altro problema lamentato invece da medici e personale sanitario è che, nonostante in molti siano venuti a contatto con colleghi o pazienti positivi, vengono “invitati” dall’azienda, che ha sospeso le richieste di ferie, ad andare a lavorare in attesa di essere sottoposti a tampone con tempi che possono arrivare anche a dieci giorni mentre continuano ad operare e a muoversi nei reparti”.

Paola ha poi precisato che questa mattina un primario di cardiologia è in rianimazione e ci sono sette infermiere positive. Come testimonia un dipendente: “Praticamente nel reparto non c’è più personale, soprattutto per le procedure notturne interventistiche perché non c’è altro personale formato per quel tipo di professionalità con il rischio che se arriva un paziente grave non può avere l’assistenza di cui necessita”.

