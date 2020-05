Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia entra ufficialmente nella Fase 2 della lotta al Coronavirus. Oggi infatti entra in vigore l’ultimo Dpcm con una parziale riapertura del Paese e soprattutto una maggiore libertà di movimento per i cittadini. Ieri è stata pubblicata la circolare del Viminale, indirizzata ai prefetti, con ulteriori chiarimenti su cosa è possibile fare dal 4 maggio. Online anche la nuova autocertificazione per gli spostamenti. Nel frattempo, l’ultimo bollettino parla di 100.179 persone attualmente positive, 28.884 morti e 81.654 guariti per un totale di 210.717 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 4 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Salvini: “Italia e Ue chiedano i danni alla Cina” – L’Italia e l’Europa dovrebbero chiedere un maxi risarcimento danni alla Cina per la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a ‘Live non è la d’Urso’ su Canale 5 riferendosi alle voci, confermate dagli Usa, secondo cui il Covid-19 è uscito da un laboratorio cinese.

Ore 06.30 – Meloni: “Favorevole alla ripresa del campionato di calcio” –“Sono favorevole con precise prescrizioni e senza pubblico a che i tornei agonistici, a partire dal campionato di calcio, ripartano”. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a “Non è l’Arena” su La7.



Ore 06.00 – Santelli: “Mi spiace per il governo ma non ritiro l’ordinanza” – Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, tira dritto e conferma la sua ordinanza che prevede l’alleggerimento delle misure anti-coronavirus, tra cui l’apertura di bar e ristoranti all’esterno, non raccogliendo l’ultimatum del ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che ha annunciato l’impugnazione del provvedimento regionale. Intervenendo in alcuni telegiornali nazionali, tra cui il Tg5, Santelli, stasera, ha infatti ribadito: “Mi dispiace che il governo abbia deciso di impugnare il contenuto della mia ordinanza, ma non la ritiro perchè sono assolutamente convinta – ha aggiunto il presidente della Regione – delle buone ragioni che vi stanno alla base, la richiesta di una Calabria che ha voglia di ricominciare, soprattutto di ricominciare a lavorare, con tutte le precauzioni ma cercando di coltivare una speranza una speranza”. Santelli si è poi detta “altrettanto convinta che entro una settimana il governo emanerà norme dello stesso tipo. Quindi, più che un atto di legittimità, mi sembra che mi venga contestato un atto di lesa maestà”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Fase 2, online la nuova autocertificazione – Il Viminale ha pubblicato il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti nella Fase 2 della lotta al Coronavirus in Italia, valido a partire dal 4 maggio. Nel modello ci sono tutte le novità introdotte dal Dpcm del 26 aprile e dai successivi chiarimenti del Governo e del ministero dell’Interno. Non c’è un campo per specificare le generalità dei congiunti, ad esempio, ma va indicato lo stesso l’indirizzo di destinazione (qui tutti i dettagli e il modulo scaricabile).

Il bollettino della Protezione civile – La Protezione civile ha fornito, come ogni giorno, i dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Il bilancio odierno è di 100.179 attualmente positivi (ieri erano 100.704, -525), 28.884 morti (ieri 28.710, +174) e 81.654 guariti (ieri 79.914, +1.740). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 210.717 (ieri 209.328, +1.389). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.436 persone (ieri 81.808, -372); in terapia intensiva ci sono oggi 1.501 pazienti (ieri 1.539, -38); i ricoverati con sintomi sono invece 17.242 (ieri 17.357, -115). I tamponi effettuati oggi sono stati 44.935 (ieri sono stati 55.412). I tamponi positivi sono stati il 3,09 per cento del totale dei test effettuati (ieri 3,43 per cento). Cala quindi leggermente il numero di nuovi contagi rispetto ai test effettuati, come anche quello dei morti (ieri erano stati 192, più altri 282 registrati nel mese di aprile in strutture extraospedaliere e conteggiati solo ieri), mentre oggi sono stati 174. Era dal 10 marzo che il numero di morti in un solo giorno non era così “basso” (qui il bollettino completo).

Calabria, Boccia impugna l’ordinanza di Santelli – Come aveva anticipato, il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha impugnato l’ordinanza emanata nei giorni scorsi della governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli, che consente la riapertura di bar e ristoranti. Gli atti sono stati trasmessi all’Avvocatura generale dello Stato. Qui maggiori dettagli.

Circolare del Viminale – Il Viminale ha diffuso una circolare che riepiloga nel dettaglio tutte le misure in vigore da oggi – data di inizio della Fase 2- su spostamenti, attività motoria e sportiva, cerimonie funebri, attività commerciali, servizi di ristorazione, attività produttive. Nella circolare si legge che sono compresi tra i “congiunti”: “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile nonché le relazioni connotate da duratura è significativa comunanza di vita e affetti”. Chi esce di casa per andare non dovrà per forza avere con sé l’autocertificazione, che potrà essere sostituita dal tesserino del lavoro oppure da una dichiarazione (che però dovrà essere riscontrata). Qui maggiori dettagli.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche:

1. “Perché vorrei che la Fase 2 coincidesse con la mia Fase 1” / 2. Vespignani a TPI: “I virologi italiani non hanno capito nulla, per sconfiggere il virus servono le 3T” / 3. Cinque anziani rifiutati da una Rianimazione muoiono dopo pochi giorni: l’ospedale aveva dato precedenza ai malati più giovani

4. Renzi e la frase sui morti di Bergamo: “Nessuna strumentalizzazione, ma se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace” / 5. Coronavirus, sapete quanti sono i morti sotto i 40 anni di età in Italia? Solo 60 / 6. Chi sono i congiunti, spostamenti tra Regioni, sport all’aperto: i chiarimenti del governo sulla Fase 2

7. I cani possono sentire l’odore del Coronavirus? Cosa dicono i primi studi / 8. Il ministro Boccia impugna l’ordinanza della Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti nella Fase 2 / 9. Fase 2, ecco la nuova autocertificazione valida dal 4 maggio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Fase 2, l'allarme di Ferrovie Nord: "Situazione non gestibile" Perché vorrei che la Fase 2 coincidesse con la mia Fase 1 (di D. Marocchi) Ecco la nuova autocertificazione: il modello da scaricare