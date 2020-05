Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 4 maggio.

Sono 99.980 (-199) le persone attualmente positive al Covid-19, 29.079 (+195) i decessi e 82.879 (+1.225) i guariti per un totale di 211.938 (+1.221) casi: è questo il bilancio odierno diffuso dalla Protezione Civile nel consueto bollettino che fa il punto sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dei 99.980 attualmente positivi, 16.823 (-419) sono ricoverati con sintomi, 1.479 (-22) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 81.678 (+242) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua, dunque, il calo degli attualmente positivi, che oggi registra un ulteriore decremento di 199 persone (ieri erano state -525), portando il totale sotto quota 100mila, cifra che era sta raggiunta il 12 aprile scorso, mentre scende leggermente il numero dei guariti: 1.225 registrati oggi rispetto ai +1.740 totalizzati ieri. Stabile il numero dei decessi (195 morti, ieri erano stati 174), mentre continua a scendere, trend ormai consolidato da settimane, sia il numero dei ricoverati con sintomi (oggi -419, ieri -115), che quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-22 oggi, ieri -38). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 37.631 test a fronte dei 44.935 tamponi realizzati ieri e dei 55.412 dell’altro ieri. Sui casi regionali, invece, la Protezione Civile specifica che “Il numero in calo della Sardegna nasce da un riconteggio della struttura regionale”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Come stanno andando le prime ore di Fase 2 a Milano, Roma e Napoli / 2. Fase 2, Ricciardi: “Se le cose vanno male tra due settimane si richiude tutto. L’emergenza non è finita” / 3. Vespignani a TPI: “I virologi italiani non hanno capito nulla, per sconfiggere il virus servono le 3T”

4. Coronavirus, uno studio rivela: “Identificato nuovo anticorpo monoclonale capace di bloccare il Covid-19” / 5. L’Istat rivela: “11 mila morti in più collegabili al Coronavirus”. Raddoppiata la mortalità rispetto al 2019: a Bergamo registrato il +568% di decessi / 6. Primi test del vaccino italiano: “Anticorpi annientano il virus nelle cellule umane”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Vespa Killer arriva in Italia: uccide le api da miele e può nuocere anche all’uomo Come e quando usare le mascherine: il video del ministero della Salute Autista si rompe il polso e al pronto soccorso scopre di essere positivo al Coronavirus