Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 3 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 3 maggio.

Il bilancio odierno è di 100.179 attualmente positivi (ieri erano 100.704, -525), 28.884 morti (ieri 28.710, +174) e 81.654 guariti (ieri 79.914, +1.740). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 210.717 (ieri 209.328, +1.389). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.436 persone (ieri 81.808, -372); in terapia intensiva ci sono oggi 1.501 pazienti (ieri 1.539, -38); i ricoverati con sintomi sono invece 17.242 (ieri 17.357, -115). I tamponi effettuati oggi sono stati 44.935 (ieri sono stati 55.412). I tamponi positivi sono stati il 3,09 per cento del totale dei test effettuati (ieri 3,43 per cento). Cala quindi leggermente il numero di nuovi contagi rispetto ai test effettuati, come anche quello dei morti (ieri erano stati 192, più altri 282 registrati nel mese di aprile in strutture extraospedaliere e conteggiati solo ieri), mentre oggi sono stati 174. Continua invece il lento ma costante calo dei ricoveri ospedalieri (-115), dei pazienti in isolamento domiciliare (-372) e di quelli in terapia intensiva (-38 rispetto a ieri).

