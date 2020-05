Il memoriale di Bergamo dedicato alle vittime di Coronavirus

Bergamo ha già da ora un memoriale per ricordare le vittime di Coronavirus, che in soli due mesi di emergenza sono state oltre 4mila. L’iniziativa multimediale è stata inaugurata giovedì 30 aprile in piazzetta Spada, accanto al palazzo del quotidiano locale l’Eco di Bergamo, sulle note struggenti di Somewhere over the rainbow suonate dalla violoncellista Clelia Accili. Un maxischermo ricorderà le persone uccise dal virus e l’amore della città per loro: oltre 4mila immagini, con i dati e un sottofondo musicale saranno proiettate ogni giorno nella piazza della città più devastata dall’epidemia in Italia. Le stesse immagini saranno pubblicate sul sito del giornale. Le famiglie potranno far avere al quotidiano i messaggi rivolti ai parenti defunti, che verranno stampati e messi in una teca ai piedi del maxischermo. Non solo, ogni giorno a ognuna delle persone omaggiate, su richiesta dei parenti, verranno dedicati cento fiori esposti sotto il memoriale.

“Ogni vita è un racconto” è il nome dell’iniziativa inaugurata dal quotidiano locale dedicato alle vittime di Covid. “Tanti morti per tante ragioni non sono andati sull’Eco di Bergamo, alcuni perché impossibilitati, altri perché non avevano nessuno che si occupasse del loro necrologio. A loro diciamo non preoccupatevi, anche chi non è passato dai necrologi può farci avere la fotografia e il nome e noi lo integreremo e pubblicheremo la lista”, ha dichiarato al quotidiano Massimo Cincera, presidente della società editrice dell’Eco di Bergamo. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi Bergamo ha registrato oltre 4.700 morti riconducibili al Coronavirus, che rappresentano la maggior parte dei decessi registrati nell’intera regione Lombardia, dove il focolaio, al netto di un calo di ricoveri, fatica a spegnersi: sono 77mila i casi totali registrati fino ad oggi, e oltre 14mila i decessi.

