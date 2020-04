Bergamo si prepara alla fase 2: come si viaggerà su bus e tram dal 4 maggio

Bergamo, come si viaggerà su bus e tram nella fase 2: corse ogni 15 minuti

Bergamo è una delle città più colpite dal Coronavirus, ma il servizio di autobus e tram di Atb e Teb sono pronti ad affrontare al meglio la Fase 2, spiegando come si viaggerà sui mezzi di trasporto dal 4 maggio. Su ogni autobus e tram, i sedili saranno tappezzati di bollini rossi e verdi, per mantenere la distanza di sicurezza tra passeggeri. In conformità alle disposizioni sul distanziamento sociale, indicato nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 26 aprile, a partire dal 4 maggio su tutte le linee Atb sarà in vigore un nuovo orario annuale: ci saranno corse ogni 15 minuti.

Nelle ore di punta, per garantire una maggiore frequenza per tutelare anche il distanziamento sociale, dalle 7:00 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 14:30, l’azienda di trasporti intensifica il transito di autobus con una corsa ogni 7 minuti sulle tratte più frequentate: si tratta della linea 5 (Scanzorosciate, Gorle, Bergamo, Lallio, Treviolo), della Linea 6 (Porta Nuova, Stezzano, Azzano San Paolo) e della Linea 8 (Seriate, Longuelo). Anche la Linea C intensifica le sue corse: una corsa ogni 15 minuti anche nel pomeriggio.

Per quanto riguarda la domenica, si seguirà l’orario festivo, attivo fino alle 20:00. Tutti i giorni (feriali e festivi che siano), il servizio sarà attivo fino alle 20:00. Rimane sospeso il servizio della Funicolare di Città e della Funicolare di San Vigilio. Qui trovate tutti i dettagli di ATB e TEB sugli spostamenti a Bergamo.

Bergamo dal 4 maggio su bus e tram: il comportamento del passeggero

Cosa dovrà fare il passeggero? Prima di tutto, essere responsabile e seguire le norme di salute pubblica, adeguarsi alle nuove regole per utilizzare mezzi di trasporto per garantire un viaggio in sicurezza. Dal 4 maggio, per accedere ai servizi di trasporto pubblico a Bergamo, i passeggeri dovranno quindi indossare la mascherina, mantenere una distanza consigliata seguendo la segnaletica predisposta su ogni mezzo di trasporto (il bollo verde indicherà dove sarà possibile sostare e sarà presente anche presso le fermate con pensilina ATB e TEB).

Sull’autobus sarà possibile salire soltanto dalle porte posteriori, la discesa dalle porte centrali, mentre per i tram si potrà salire solo dalle porte singole, la discesa dalle porte doppie (centrali).

Com’è intuibile, le nuove disposizioni di viaggio ridurranno i posti disponibili sui mezzi di trasporto: in media ci saranno 17 posti sugli autobus standard e 30 sugli autobus doppi, sul Tram invece 38 posti circa. L’azienda di trasporto di Bergamo si occuperà di sanificare e igienizzare autobus, tram e uffici aperti al pubblico, oltre alla quotidiana pulizia ordinaria.

Leggi anche:

1. Malattia di Kawasaki nei bambini: boom di casi con il Coronavirus. Pediatri di Bergamo lanciano l’allarme / 2. Ragazza di Bergamo in barca da un mese scopre della pandemia soltanto al rientro

Potrebbero interessarti Il bar calabrese che dice no alla decisione della Presidente della Regione Calabria di riaprire da oggi bar e ristoranti Coronavirus: a Milano polmoniti sospette nei bambini già da gennaio Il sindaco di Ventimiglia a un party in terrazza: multato