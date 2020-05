Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ultimo giorno di Fase 1 per l’emergenza Coronavirus in Italia: da domani, lunedì 4 maggio, sarà in vigore l’ultimo Dpcm con una parziale riapertura del Paese. Nella giornata di ieri l’esecutivo ha fornito alcuni chiarimenti sulle regole di questa cosiddetta Fase 2, soprattutto riguardo agli spostamenti per andare a far visita ai congiunti: all’interno di questa categoria, ha chiarito il Governo, non rientranogli amici. Nel frattempo, l’ultimo bollettino parla di 100.704 persone attualmente positive, 28.710 morti e 79.914 guariti per un totale di 209.328 casi. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 3 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,15 – Renzi e la frase sui morti di Bergamo: “Se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace” – Il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, torna sulla polemica suscitata dalla sua frase, pronunciata giovedì in Senato, sui morti di Bergamo (“se fossero qui ci direbbero di ripartire”). “Non c’è alcuna strumentalizzazione, come mi hanno confermato le email di tanti parenti delle vittime”, replica Renzi, intervistato dal Corriere della Sera. “Ho detto che la gente di Bergamo è gente che lavora sodo, che non molla mai, che merita di essere onorata ripartendo. Tuttavia se qualcuno si è sentito offeso, me ne dolgo. Sandro Pertini dopo il terremoto in Irpinia disse che ‘il miglior modo per onorare i morti è pensare ai vivi’. Non sono Pertini, ma la penso esattamente così. Poi se vogliamo rispettare i 30mila morti facciamo una vera commissione di inchiesta e capiamo chi ha sbagliato. Nel frattempo lavoriamo alla ripartenza, insieme”. Nell’intervista Renzi ribadisce il suo punto di vista sulla necessità di riaprire al più presto l’Italia. “La crisi c’è già, ma è economica, non politica. Il mio appello a Conte è semplice: decidi. Se il premier sceglie il populismo, farà a meno di noi. Se sceglie la politica seria, ci saremo. Dobbiamo convivere con il virus. E non possiamo farci governare dalla paura”.

Fonti governative: “Tra i congiunti non ci sono gli amici” – Ieri pomeriggio il Governo ha pubblicato sul sito www.governo.it le Faq con i chiarimenti e le interpretazioni autentiche delle norme previste dall’ultimo Dpcm, quello che regola la Fase 2 a partire da domani, lunedì 4 maggio. È arrivato soprattutto un importante chiarimento su chi sono i congiunti. I congiunti, si legge sul sito, comprendono “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. Non sarà possibile però andare a trovare gli amici: “Non rientrano tra gli stabili legami affettivi”, hanno spiegato fonti di governo a Repubblica (qui tutti i dettagli).

Il bollettino della Protezione Civile – Il bilancio aggiornato al 2 maggio è di 100.704 attualmente positivi (-239 rispetto al giorno precedente), 28.710 morti (+474) e 79.914 guariti (+1.665). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 209.328 (+1.900). In isolamento domiciliare ci sono invece 81.808 persone (+12); in terapia intensiva ci sono 1.539 pazienti ( -39); i ricoverati con sintomi sono invece 17.357 (-212). Sul dato dei morti occorre precisare che i decessi registrati nelle 24 ore tra l’1 e il 2 maggio sono stati 192, mentre gli altri 282 morti sono avvenuti nel mese di aprile, in strutture extraospedaliere, e non erano ancora rientrati nel computo totale (qui il bollettino completo del 2 maggio).

Azzolina: “Per il rientro a scuola opzione didattica mista” – “Una delle opzioni possibili per il ritorno a scuola è la didattica ‘mista, con metà studenti in classe e metà collegati da casa”. Lo ha detto la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, intervistata da Maria Latella su Sky Tg24.

