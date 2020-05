Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 3,4 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo: il Covid-19 ha provocato finora la morte di più di 243mila persone. L’epicentro della pandemia, partita dalla Cina, è negli Stati Uniti e in Europa. Qui le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Covid-19 di oggi, domenica 3 maggio 2020 aggiornate in tempo reale.

Ore 07,40 – Francia, ecco come sarà la Fase 2 (dall’11 maggio) – Contact tracing, le brigate degli Angeli Custodi e quarantena per chi arriva dall’estero: la Francia affronterà così la Faase 2 dell’emergenza Coronavirus a partire dall’11 maggio. Il Governo ha presentato il disegno di legge che la prossima settimana sarà esaminato e votato dalle due camere del Parlamento e che prolungherà l’allerta sanitario fino al 24 luglio. “Dovremo convivere a lungo con il virus”, ha spiegato il ministro della Sanità, Olivier Veran. Una volta che un test avrà confermato un caso di Coronavirus, il medico di base si metterà in contatto con il paziente per stabilire un primo circolo di persone con cui ha avuto rapporti. Poi se ne farà carico la sicurezza sociale con un team, che è stata battezzata la ‘Brigata degli angeli custodi’, che inizialmente sarà composto da 3.000-4.000 professionisti. I dossier non verranno utilizzati per l’applicazione mobile StopCovid su cui il governo lavora da diverse settimane e che dovrebbe ricostruire con chi è stato in contatto un caso conclamato di Coronavirus: questo dispositivo non entrerà in servizio l’11 maggio. Le mascherine saranno obbligatorie nei trasporti pubblici, ma non per strada. Dall’11 maggio i francesi potranno tornare a muoversi liberamente dentro il Paese dall’11 maggio, però fino a un massimo di 100 chilometri da loro domicilio.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usa, superati 65mila morti – Sono 65.175 le persone morte negli Stati Uniti dopo aver contratto il Coronavirus, mentre i contagiati ufficiali sono un milione e 106 mila. I dati aggiornati sono della Johns Hopkins University. Lo stato più colpito resta quello di New York con 24.039 deceduti e circa 308 mila contagiati, seguito dal vicino New Jersey con 7.538 morti e 121 mila positivi. Quello con il bilancio meno grave è l’Alaska: nove morti, e 364 contagiati.

Russia, positivo il ministro delle Costruzioni – Ore Dopo il premier Mikhail Mishustin, in Russia anche il ministro delle Costruzioni Vladimir Yakushev è stato contagiato dal Coronavirus. Yakushev è ricoverato in ospedale a Mosca. ​Oggi il Cremlino ha assicurato che ogni precauzione è stata presa per proteggere la salute del presidente, Vladimir Putin.

Francia: gatto positivo al Covid-19, quarto caso al mondo – Un gatto è risultato positivo al Coronavirus dopo essere stato probabilmente contagiato dai suoi padroni. Si tratta del primo caso in Francia e del quarto documentato al mondo. Lo ha reso noto la Scuola nazionale di veterinaria di Alfort, a est di Parigi, che raccomanda alle persone malate di mantenere le distanze dai loro gatti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

