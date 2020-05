Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 3,4 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo: il Covid-19 ha provocato finora la morte di più di 245mila persone. L’epicentro della pandemia, partita dalla Cina, è negli Stati Uniti e in Europa. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Covid-19 di oggi, lunedì 4 maggio 2020 aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Medico a capo di reparti di rianimazione: “Un caso in Francia già il 27 dicembre” – In Francia il coronavirus era presente già dalla fine di dicembre, ben prima di quanto si ritenesse. E’ quanto sostenuto dal professore Yves Cohen, a capo della rianimazione in due ospedali nella regione parigina, in un’intervista a BfmTv. “Abbiamo ripreso tutte le Pcr testate su pazienti affetti da polmonite a dicembre e gennaio i cui risultati erano negativi. Le Pcr non sono state fatte per Covid-19, ma per influenza e altri coronavirus. E su 24 pazienti, abbiamo avuto un caso positivo al Covid-19, il 27 dicembre, quando è stato ricoverato in ospedale da noi, all’ospedale Jean Verdier” a Bondy, ha riferito. Ufficialmente, i primi contagi di coronavirus in Francia sono stati registrati alla fine di gennaio ma il caso del dottor Cohen anticipa di un mese l’apparizione della malattia. Il paziente è stato interpellato dal medico per ricostruire la catena del contagio: “Ha contagiato i due figli ma non la moglie, che lavora in un supermercato al banco del pesce”, accanto a un punto vendita di sushi presso il quale sono impiegati lavoratori di origine cinese. C’è la possibilità che sia stata contagiata anche lei, ma in maniera asintomatica. Una pista, ha aggiunto Cohen, sottolineando che per lui “non è possibile andare oltre ma penso che spetti a un’altra istituzione svolgere le indagini”. “Potrebbe essere il paziente zero, ma forse ce ne sono altri in altre regioni. Tutte le Pcr negative per la polmonite devono essere ritestate. Il virus probabilmente circolava”, ha affermato il medico, aggiungendo che il paziente e i suoi due figli sono guariti.

Ore 06.00 – Brasile, superati i 100 mila casi – In Brasile i casi di coronavirus hanno superato quota 100 mila: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 4.588 casi e 275 morti per Covid-19, portando il totale a 101.147 contagi e 7.025 decessi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Gli Usa accusano la Cina. Pompeo: “Covid nato dai loro laboratori” – “Ci sono numerose prove sul fatto che il Coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan”: con queste parole il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha lanciato una durissima accusa nei confronti della Cina. “Pechino – ha detto Pompeo in un’intervista alla Abc – ha fatto tutto quello che ha potuto per tenere il mondo all’oscuro sul Coronavirus”. Si scrive così un nuovo capitolo della vicenda che vede gli Stati Uniti fortemente critici nei confronti della Cina. Qualche settimana fa, per lo stesso motivo, Washington aveva tagliato i fondi all’Organizzazione mondiale della sanità, accusata di essere dipendente dalla Cina nella gestione della crisi e di aver insabbiato, per questo motivo, le prime notizie sulla diffusione della pandemia.

Johnson: “Se fossi morto lo avrebbero annunciato il giorno dopo” – “Mi hanno dato una maschera per il viso e ho ricevuto litri e litri di ossigeno, ho tenuto a lungo quella e il tubicino per il naso. È stato un momento difficile, non lo nego. Avevano una strategia per affrontare uno scenario del tipo ‘morte di Stalin’ (che fu annunciata il giorno dopo, ndr). Non ero in forma particolarmente brillante e sapevo che c’erano piani di emergenza in atto”. In un’intervista al Sun, il premier britannico Boris Johnson, racconta i momenti più difficili da malato di Coronavirus, finito in terapia intensiva. “Ero consapevole che c’erano piani di emergenza in atto. I medici avevano tutti i tipi di disposizioni su cosa fare se le cose fossero andate male, compreso come dare l’annuncio della mia morte se il virus mi avesse sconfitto”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

1. “Perché vorrei che la Fase 2 coincidesse con la mia Fase 1” / 2. Vespignani a TPI: “I virologi italiani non hanno capito nulla, per sconfiggere il virus servono le 3T” / 3. Cinque anziani rifiutati da una Rianimazione muoiono dopo pochi giorni: l’ospedale aveva dato precedenza ai malati più giovani

4. Renzi e la frase sui morti di Bergamo: “Nessuna strumentalizzazione, ma se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace” / 5. Coronavirus, sapete quanti sono i morti sotto i 40 anni di età in Italia? Solo 60 / 6. Chi sono i congiunti, spostamenti tra Regioni, sport all’aperto: i chiarimenti del governo sulla Fase 2

7. I cani possono sentire l’odore del Coronavirus? Cosa dicono i primi studi / 8. Il ministro Boccia impugna l’ordinanza della Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti nella Fase 2 / 9. Fase 2, ecco la nuova autocertificazione valida dal 4 maggio

