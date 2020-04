Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre si inizia a delineare ciò che accadrà dal 4 maggio, data in cui dovrebbe terminare il lockdown in Italia, i numeri inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia continuano a migliorare, anche se i decessi restano ancora molto alti. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, infatti, allo stato attuale sono 107.699 le persone positive al Covid-19, 25.085 le vittime e 54.543 i guariti per un totale di 187.327 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, giovedì 23 aprile 2020:

Ore 07.00 – Conte dopo l’incontro con la Regioni e task force: “Il motto sarà: in vacanza in Italia” – Nelle prossime riunioni affronteremo meglio anche il tema dei ristoranti, dei bar e tutto il comparto del turismo che è uno dei settori piu’ importanti. Così il premier Giuseppe Conte – secondo quanto riferiscono all’AGI alcuni partecipanti alla riunione che si è’ tenuta in video conferenza – ha concluso l’incontro della cabina di regia alla quale hanno preso parte le regioni e i comuni. Il motto del governo sarà: andate in vacanza in Italia, ha spiegato il premier secondo le stesse fonti.

Durante la riunione della cabina di regia che si è tenuta in video conferenza , si è parlato dei temi dell’infanzia (a sottolineare la necessità di misure ad hoc e dell’importanza di essere al fianco dei genitori che lasciano i figli mentre vanno a lavoro soprattutto il sindaco di Roma Raggi), dei trasporti (verranno potenziate le corse e differenziati gli orari di lavoro) e degli strumenti di protezione civile (il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini ha chiesto indicazioni chiare e valide per tutte le regioni) e anche della possibilità di proteggere le fasce d’età più avanzate. La task force guidata dall’ex Ad di Vodafone Colao ha proposto – viene riferito – l’idea di salvaguardare gli over 60 in una prima fase dell’allentamento del lockdown ma il premier Conte e alcuni ministri avrebbero espresso dei dubbi su una tale eventualità. Un nuovo incontro della cabina di regia si dovrebbe tenere entro il fine settimana, probabilmente venerdì.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Dal 4 maggio ok agli spostamenti ma non tra Regioni – Si va verso l’ok agli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all’interno delle singole Regioni a partire dal 4 maggio, lasciando, dunque, in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale. È questa l’ipotesi a cui sta lavorando il governo in vista dell’avvio della fase 2. Secondo fonti di Palazzo Chigi, inoltre, entro la fine della settimana verrà definito il piano della fase 2. Oggi, l’esecutivo ha avuto un confronto con la task force guidata da Vittorio Colao che ha illustrato un documento in cui sono state date alcune indicazioni sulla riapertura delle attività produttive. Queste indicazioni, poi, sono state sottoposte nel pomeriggio alle parti sociali. Le indicazioni della task force, insieme a quelle che presenterà anche il Comitato tecnico-scientifico, rappresentano la base che il governo utilizzerà per definire il piano della fase 2″.

Guarita la presidente della Corte Cartabia – La presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia ha effettuato oggi l’ultimo tampone di controllo ed è risultata negativa al Coronavirus. Ne dà notizia Palazzo della Consulta, nella quale si ricorda che la Cartabia si era sottoposta al test lo scorso 30 marzo ed era risultata positiva. Ora, dunque, si conclude il periodo di quarantena che la presidente della Corte ha trascorso nella sua casa di Milano.

Il bollettino della Protezione Civile – Sono 107.699 (-10) le persone attualmente positive, 25.085 (+437) i deceduti e 54.543 (+2.943) i guariti per un totale di 187.327 (+3.370) casi: sono questi i numeri aggiornati e contenuti nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dei 107.699 attualmente positivi, 23.805 (-329) sono ricoverati in ospedale, 2.384 (-87) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre 81.510 (+406) si trovano in isolamento domiciliare. Per il terzo giorno consecutivo, dunque, continua il decremento degli attualmente positivi che oggi registra un -10, mentre ieri era stato registrato il dato record di -528 rispetto al giorno precedente. Oggi, inoltre, si registra il record di guariti: ben 2.943 in un giorno (ieri erano stati 2.723), mentre torna sotto i 500 il numero dei decessi (oggi 437, ieri erano stati 534). Continua, inoltre, anche il decremento sia degli ospedalizzati (-329 oggi, ieri -772) che dei ricoverati nelle terapie intensive (-87 oggi, -102 ieri). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 63.101 test a fronte dei 52.126 effettuati ieri e dei 41.483 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Inchieste Rsa: 12 sotto indagine in Puglia dopo boom contagi. Anche le Procure di Brindisi e Foggia hanno affidato ai carabinieri del Nas le deleghe per indagare su quanto accaduto nelle residenze sanitarie delle rispettive province, in particolare in quelle che sono state focolai di coronavirus e nelle quali si sono verificati decessi. Indagini in tal senso erano già state avviate dalle Procure di Lecce, Bari e Trani. Le indagini conoscitive sono aperte senza indagati né ipotesi di reato. In tutto sono 12 le strutture (tra Rsa, Rssa e centri anziani) al centro delle indagini, la maggior parte delle quali sono attualmente gestite dalle Asl.

Fontana: “Rifarei tutto, è ora di ripartire”. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è tornato a parlare della gestione dell’emergenza Coronavirus dopo le polemiche e dice: “Mi contesteranno di tutto, ma io sono in pace con la mia coscienza”. (Leggi la notizia completa)

L’Iss conferma: acque di scarico “spia” di focolai Covid-19. Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 può essere trovato nelle acque di scarico, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come “spia” della presenza di un focolaio epidemico. Lo suggerisce uno studio condotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute Del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che sarà pubblicato a breve.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

