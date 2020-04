Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 180mila i morti e più di 2,6 milioni i contagi nel mondo a causa della pandemia di Coronavirus secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Negli Usa sono oltre 839mila i casi confermati, mentre le vittime hanno superato quota 46mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, giovedì 23 aprile 2020:

Ore 06.30 – Fauci: “Coronavirus tornerà in autunno”. Trump: “Non è detto” – Il presidente Donald Trump non concorda con gli esperti che prevedono una seconda ondata di coronavirus il prossimo autunno. “C’è anche la possibilità che non ritorni”, ha dichiarato durante il briefing alla Casa Bianca, e se anche dovesse tornare “non sarà nulla di simile” a quello che stiamo vivendo. Trump è stato però smentito dal super virologo della Casa Bianca Anthony Fauci, il quale si è dichiarato sicuro che il Covid-19 “ci sarà anche il prossimo autunno”.

Ore 06.00 – Trump: “Firmato l’ordine sul blocco dell’immigrazione negli Usa” – Il presidente Donald Trump annuncia di aver firmato l’ordine esecutivo sulla sospensione dell’immigrazione negli Usa per il coronavirus. “Ho appena firmato, prima di venire in questa stanza”, ha annunciato Trump durante il briefing sul coronavirus. La firma dell’ordine esecutivo sul blocco temporaneo dell’immigrazione, anticipata ieri dal presidente, prevede la sospensione per almeno 60 giorni dei permessi di residenza permanenti per stranieri negli Stati Uniti: le carte verdi.

Coronavirus ultime notizie | COSA È SUCCESSO IERI

Spagna, Parlamento estende lockdown fino a 10/5. Il Parlamento spagnolo ha approvato l’estensione del lockdown nel Paese fino al 10 maggio, per far fronte alla crisi sanitaria causata al Covid-19.

Oms: “Coronavirus resterà con noi per molto tempo. Le cose non potranno tornare come prima” – “Questo virus resterà con noi per molto tempo” lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano sulla pandemia di Covid-19. “Le persone vogliono comprensibilmente andare avanti con le loro vite, perché sono in gioco anche i mezzi di sostentamento. Questo è quello che vuole anche l’Oms. Ed è per questo che stiamo lavorando, tutto il giorno, tutti i giorni. Ma il mondo non tornerà e non potrà più tornare come era prima. Ci deve essere una ‘nuova normalità’, un mondo più sano, più sicuro e meglio preparato. Le stesse misure di salute pubblica che sosteniamo dall’inizio della pandemia devono rimanere la spina dorsale della risposta in tutti i Paesi”.

Missouri fa causa alla Cina per la pandemia. Lo Stato Usa de Missouri ha citato in giudizio la Cina accusando il governo di Pechino di aver occultato le informazioni sul Covid-19, causando danni economici e sociali “irreparabili” negli Usa e nel mondo intero.

Germania, primi test vaccino su 200 volontari – Saranno avviati a breve i primi test clinici su un nuovo vaccino anti Covid-19 in Germania. Lo ha fatto sapere l’autorità federale per la salute. La società BioNTech, con sede a Magonza, in collaborazione con il laboratorio americano Pfizer, comincerà a sperimentare il virus su 200 volontari fra i 18 e i 55 anni, si legge sul sito dell’Istituto Paul Ehrlich. Si tratta della quarta sperimentazione sull’uomo di un vaccino contro il Coronavirus in tutto il mondo.

Brasile, Bolsonaro minimizza ma a Manaus si preparano le fosse comuni – Si stanno scavando delle fosse comuni per via dell’ingente numero di decessi causati dal Coronavirus a Manaus, in Brasile. Nonostante le continue minimizzazioni del presidente Jair Bolsonaro, il Paese fa i conti con l’espandersi dell’epidemia da Covid-19 e con un alto numero di vittime per via della pericolosa infezione (Qui tutti i dettagli).

Birmania, ucciso ex dipendente Oms: trasportava test per Coronavirus – Un dipendente dell’Organizzazione mondiale della Sanità è stato ucciso in Birmania, nello stato di Rakhine. L’uomo è stato freddato nel corso di un attacco mentre trasportava campioni per i test per il Coronavirus su un veicolo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha “condannato fermamente l’attacco” (Qui tutti i dettagli).

Trump: “Negli Usa blocco dell’immigrazione per 60 giorni”. Il blocco dell’immigrazione negli Stati Uniti “resterà in vigore per 60 giorni”. Via libera del Senato Usa al nuovo piano di aiuti da 480 miliardi di dollari per contrastare l’impatto economico del Coronavirus. L’autopsia: primo morto per Coronavirus a inizio febbraio.

Leggi anche: 1. “Censurano le morti e non rispondono da giorni”: così la RSA di Legnano si è trasformata in un lazzaretto / 2. Visite ai parenti, spostamenti e tempo libero: cosa potremo fare dal 4 maggio

3. Coronavirus, in arrivo il test per valutare gli effetti della quarantena sulla psiche 4. Coronavirus in Italia, ultime notizie. Fase 2: ipotesi esame orale di maturità nelle scuole. Lavoro: possibili turni anche nei weekend

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Secondo uno studio francese, fumare protegge dal Covid-19 Ricostruzione di un vero caso di contagio al ristorante (con schema) Con 40mila morti Trump vuole riaprire tutto (di I. Luzi)