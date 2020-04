Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia anche se gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile evidenziano un miglioramento dell’emergenza sanitaria. Allo stato attuale sono 108.237 le persone positive al Covid-19, 24.114 le vittime e 48.877 i guariti per un totale di 181.228 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, martedì 21 aprile 2020:

Ore 08.00 – Brusaferro (Iss): “Vacanze estive ancora incerte” – C’è ancora incertezza su come saranno le vacanze estive e se potremo andare al mare. Lo afferma Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ai microfoni di Rai Radio2 nel format “I Lunatici”. “Siamo tutti consapevoli ormai – osserva – che raduni o assembramenti di centinaia o migliaia di persone in spazi ristretti non ci sono consentiti. Questo è il primo dato da cui partire. Dopo di che dobbiamo tenere a mente il principio del passo dopo passo. A partire dal quattro maggio – assicura Brusaferro – si può iniziare a rilassare alcune misure, misurare ciò che avviene e fare un passettino in più settimana dopo settimana monitorando sempre ciò che succede. Rimane però il dato che grandi assembramenti in spazi ristretti, chiusi o all’aperto, sono una realtà che non possiamo immaginare consentita”

Ore 07.40 – Brusaferro (Iss): “Immunità di gregge molto lontana” – “Le persone che sono state immunizzate sono una minoranza assoluta. La larghissima maggioranza degli italiani, parliamo circa del novanta per cento, non ha avuto contatto con il virus. E quindi è potenzialmente suscettibile. Questo numero fa sì che l’immunità di gregge sia molto lontana”. Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”. “Dovremmo muoverci con grande attenzione in tutti in contesti – ha osservato Brusaferro – perché una persona portatrice può far ripartire il nuove di nuovi casi. E’ molto importante che accanto alle nuove misure si misuri costantemente il numero di nuovi casi. Dovessero aumentare, bisognerà fare un passo indietro. Viceversa – conclude – potremmo pensare di fare dei passi in avanti”.

Ore 07.00 – Fase 2: ipotesi esame orale di maturità nelle scuole. Lavoro: possibili turni anche nei weekend – Il governo continua a lavorare in vista della cosiddetta Fase 2. Sono attese nelle prossime ore le linee guida della task force guidata da Vittorio Colao. Diversi i punti in discussione e sui quali manca ancora l’accordo tra l’esecutivo, il comitato tecnico scientifico e i presidenti delle regioni. Il nodo più importante resta quello delle possibili riaperture scaglionate per territori. Decisiva, sotto questo aspetto, sarà la cabina di regia di mercoledì con regioni e comuni. Sono diversi i governatori che sono contrari ad aperture differenziate. Nel governo, però, le voci favorevoli allo scaglionamento aumentano. Italia Viva sembra favorevole a questa prospettiva, così come il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli. Altro tema caldo è quello della mobilità: alcune restrizioni saranno allentate, ma al momento non è chiaro quanta libertà verrà data ai cittadini di lasciare le proprie abitazioni anche per motivi non legati a lavoro, salute e condizioni di necessità. C’è l’ipotesi, inoltre, di spalmare gli orari di lavoro anche nel weekend.

Sul fronte della scuola, prende corpo l’ipotesi di far sostenere agli studenti l’esame orale di maturità negli istituti scolastici, a partire dal 17 giugno. Ovviamente con presenze scaglionate e con tutte le misure di sicurezza per garantire la salute degli studenti. Il Pd sarebbe faorevole a questa prospettiva e la ministra della Scuola Azzolina starebbe lavorando proprio su questa possibilita. “Auspico – aveva sostenuto del resto nei giorni scorsi la ministra – almeno l’esame orale in presenza. Mi sono battuta fin dall’inizio dell’emergenza per salvaguardare gli esami”. Pure Italia viva sarebbe favorevole a questa prospettiva. Frenata invece per il mondo del pallone. “Oggi non do per certo né la ripresa del campionato di calcio di serie A né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio”, ha sottolineato in serata il ministro per lo Sport, Spadafora. Le linee ferree per la riapertura valgono per le aziende e anche per le squadre di calcio, il ragionamento nel governo. “Occorre capire – ha osservato l’esponente pentastellato – se esistono le condizioni per il Paese: dobbiamo capire se il mondo dello sport, e del calcio in particolare, sarò pronto”.

Ore o6.30 – Telefonata tra Conte e Rohani – Ha avuto luogo nella tarda serata di ieri una conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Hassan Rohani. Tra i temi affrontati, riferisce una nota di Palazzo Chigi, anche l’emergenza Covid 19.

Ore 06.00 – Di Maio: “Sforzi enormi ma vediamo i primi risultati” – “Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero delle persone positive al virus è in calo rispetto al giorno precedente. Gli sforzi che stiamo compiendo sono enormi, ma oggi iniziamo a vedere i primi risultati”. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Questo però non significa che possiamo abbassare la guardia. Al contrario, dobbiamo continuare a resistere per riuscire a vincere la battaglia finale contro il virus”.

Salvini: “Non vorrei si allungasse lockdown perché conviene” – “Non vorrei che qualcuno tendesse ad allungare di più la chiusura delle attività e ritardare la ripartenza per mantenere il controllo sugli italiani”: lo ha dichiarato Matteo Salvini nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 108.237 (-20) persone attualmente positive, 24.114 (+454) decessi e 48.877 (+1.822) guariti per un totale di 181.228 casi (+2.256) il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia emerso fornito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della prima delle due conferenze stampa settimanali previste. Delle 108.237 persone attualmente positive, 24.906 (-127) sono ricoverate con sintomi, 2.573 (-62) sono in terapia intensiva, mentre 80.758 (+169) si trovano in isolamento domiciliare. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, quindi, il numero degli attualmente positivi registra il segno meno. Oggi, infatti, sono -20 gli attualmente positivi a fronte dei +486 registrati ieri. Stabile il numero dei decessi (oggi 454, ieri 433), mentre cala leggermente quello dei guariti (oggi 1.822, ieri 2.128). Diminuisce anche il numero dei casi totali registrati in Italia: sono 2.256 i numeri registrati oggi, mentre ieri erano 3.047. Il numero dei ricoverati con sintomi torna con il segno meno, dopo il +26 di ieri, mentre continua anche il calo dei ricoverati nelle terapie intensive (oggi -62, ieri -98). Per quanto riguarda i tamponi invece, oggi sono stati effettuati 41.483 test a fronte dei 50.708 tamponi effettuati ieri e dei 61.725 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Frena ancora l’epidemia nel Lazio – Nel Lazio sono stati registrati 60 nuovi contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore con appena 23 casi registrati nella città di Roma. Ieri, i casi totali registrati nel Lazio erano stati 87. Si conferma, dunque, la frenata del virus nella Regione così come conferma l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, il quale sottolinea che gli ultimi dati “indicano una discesa dei casi sia nei numeri assoluti che nel trend in frenata all’1%”.

Il bollettino dello Spallanzani – Sono 125 le persone positive al Covid-19 attualmente ricoverate all’ospedale Spallanzani di Roma. Di queste, 19 sono in condizioni più serie e necessitano di supporto respiratorio. È quanto si legge nel consueto bollettino diramato dal nosocomio romano, specializzato nella cura delle malattie infettive. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono invece 320, mentre in giornata sono previste ulteriori dimissioni. Secondo lo Spallanzani i dati confermano “il trend di decrescita dei ricoveri”.

