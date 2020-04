Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 21 aprile: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di rimodulare le conferenze stampa, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 21 aprile.

Sono 107.709 (-528) le persone attualmente positive al Covid-19, 24.648 (+534) i morti e 51.600 (+2.723) i guariti per un totale di 183.957 (+2.729) casi: sono questi i numeri aggiornati e contenuti nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dei 107.709 attuali positivi, 24.134 (-772) sono ricoverati con sintomi, 2.471 (-102) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre 81.104 (+346) sono in isolamento domiciliare.

Dopo il primo decremento registrato ieri degli attuali positivi, con il dato registrato di -20, oggi si registra una vera e propria cifra record: -528. Torna a salire, invece, il numero di decessi: 534, a fronte dei 454 di ieri e dei 433 dell’altro ieri. Sale di quasi mille unità il numero dei guariti: 2.723 rispetto ai 1.822 registrati ieri. Continua, inoltre, il trend negativo per quanto riguarda i ricoveri: per quanto riguarda gli ospedalizzati, il numero segna un -772 (ieri erano -127), mentre scende ancora il numero inerente alle terapie intensive, -102 a fronte dei -62 di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati effettuati 52.126 test a fronte dei 41.483 realizzati ieri e dei 50.708 dell’altro ieri.

