CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il mondo è alle prese con la pandemia di Coronavirus, che ad oggi ha provocato oltre 170 mila morti e più di 2,4 milioni di contagi secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Negli Usa il numero dei decessi è 40.905, i contagiati sono 766.212. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, martedì 21 aprile 2020:

Ore 07.00 – Trump annuncia: “Sospendo l’immigrazione negli Usa” – Il presidente Donald Trump annuncia che sospenderà l’immigrazione negli Stati Uniti per il coronavirus. Via Twitter, Trump anticipa che firmerà un ordine esecutivo “alla luce dell’attacco da parte del nemico invisibile” per proteggere i cittadini americani, sospendendo “temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti”.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Ore 06.30 – In Cina 11 nuovi casi, 4 importati. Nessun morto – Nessun decesso per il coronavirus è stato registrato in Cina nella giornata di ieri, così come domenica scorsa. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino segnalando 11 nuovi contagi (da 12 il giorno precedente), di cui 4 importati. Il totale dei casi in Cina è così salito a 82.758 e quello dei decessi a 4.632.

Ore 06.00 – Negli Usa 1.433 morti in 24 ore – Negli Usa sono stati registrati 1.433 nuovi decessi per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins.

In Francia oltre 20 mila morti, in calo i gravi. In Francia sono stati registrati 547 nuovi morti tra le persone contagiate dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 20.265 decessi. Continua il calo dei nuovi casi di Covid-19: in totale finora sono stati registrati ​114.657 contagi.

Erdogan annuncia coprifuoco in Turchia: nel paese oltre 4 mila casi al giorno e 2.140 morti. Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che dal 23 al 26 aprile vi sarà un coprifuoco totale nelle 31 più grandi province del Paese. Il bilancio dell’epidemia di Coronavirus è giunto a 2.140 morti, 123 dei quali nelle ultime 24 ore.

Oms, allentamento misure non è fine epidemia. “Vogliamo ribadire che allentare le restrizioni non è la fine dell’epidemia in nessun Paese. La fine dell’epidemia richiederà uno sforzo costante da parte di individui, comunità e governi per continuare a reprimere e controllare il virus”. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Regno Unito, 449 morti, numero più basso in 2 settimane. Nel Regno Unito sono stati registrati altri 449 morti per Coronavirus, per un totale di 16.509. Ma è il numero giornaliero di vittime più basso nelle ultime due settimane. I contagi di Covid-19 hanno raggiunto quota 124.743.

Allarme da Save The Children per i primi casi in Siria. “Speriamo disperatamente che questi primi casi di Covid-19 nel nord-est della Siria, possano essere contenuti o avremo conseguenze inimmaginabili”. Lo ha dichiarato Sonia Khush, Direttrice dell’emergenza in Siria dell’Ong Save the Children, che avverte: “Il sistema sanitario è fortemente ridotto”.

Djokovic: “Il vaccino per il Coronavirus? Non voglio farlo”. Novak Djokovic, campione indiscusso del tennis mondiale e attuale numero uno al mondo, durante una chat su Facebook con altri atleti serbi. “Personalmente – ha detto secondo quanto riportato dal Guardian– sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare”.

Singapore, picco dell’epidemia. Picco di contagi a Singapore, che nella giornata di oggi registra 1.426 nuovi casi di contagio da Coronavirus, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Singapore è il Paese del sud-est asiatico con il maggiore numero di contagi dallo scoppio dell’epidemia, a quota 8.014, con undici decessi, superando anche l’Indonesia (qui la notizia completa).

Usa, superati 40mila morti. Negli Usa il numero dei morti per Coronavirus è salito a 40.991. Sale anche il numero di contagiati, 759.687.

Morto l’attore francese Philippe Nahon. Si è spento all’età di 81 anni Philippe Nahon, l’attore di origini francesi celebre per aver interpretato numerosi film horror e thriller. L’interprete è morto dopo una lunga malattia che lo aveva colpito anni fa, aggravatasi dopo il contagio da Coronavirus, che gli aveva provocato una grave infezione respiratoria che non gli ha dato scampo.

Afghanistan: contagiato lo staff del palazzo del presidente, Ghani isolato. Almeno una quarantina di membri dello staff del palazzo presidenziale a Kabul sono risultati positivi al Covid-19. Il presidente Ashraf Ghani si è dunque isolato e adesso partecipa agli eventi in videoconferenza.

