Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 20 aprile: morti, contagi, guariti

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha diffuso i nuovi dati del bollettino relativi all’emergenza Coronavirus in Italia nel corso della prima conferenza stampa delle due previste in settimana dopo la decisione dello scorso 17 aprile di rimodulare gli appuntamenti con i giornalisti. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 20 aprile.

È di 108.237 (-20) persone attualmente positive, 24.114 (+454) decessi e 48.877 (+1.822) guariti per un totale di 181.228 casi (+2.256) il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia emerso fornito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della prima delle due conferenze stampa settimanali previste. Delle 108.237 persone attualmente positive, 24.906 (-127) sono ricoverate con sintomi, 2.573 (-62) sono in terapia intensiva, mentre 80.758 (+169) si trovano in isolamento domiciliare.

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, quindi, il numero degli attualmente positivi registra il segno meno. Oggi, infatti, sono -20 gli attualmente positivi a fronte dei +486 registrati ieri. Stabile il numero dei decessi (oggi 454, ieri 433), mentre cala leggermente quello dei guariti (oggi 1.822, ieri 2.128). Diminuisce anche il numero dei casi totali registrati in Italia: sono 2.256 i numeri registrati oggi, mentre ieri erano 3.047. Il numero dei ricoverati con sintomi torna con il segno meno, dopo il +26 di ieri, mentre continua anche il calo dei ricoverati nelle terapie intensive (oggi -62, ieri -98). Per quanto riguarda i tamponi invece, oggi sono stati effettuati 41.483 test a fronte dei 50.708 tamponi effettuati ieri e dei 61.725 dell’altro ieri.

