CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia ci sono 107.771 le persone positive al Coronavirus, epidemia che al momento ha prodotto 23.227 vittime. Il bollettino della Protezione Civile continua, comunque, a fornire segnali di miglioramento di questa emergenza sanitaria, dato che prosegue la riduzione del numero di persone ricoverate in terapia intensiva. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 19 aprile 2020:

Ore 8,00 – Conte, no a governi tecnici, decida la politica – “Quel che serve davvero il paese e avere un governo sostenuto da forze che maturino la piena convinzione che l’opera di ricostruzione sarà tanto più fica c’è se tutti lavoreremo nella medesima direzione con forte coesione e lungimiranza questo compito deve spettare alla politica intesa con la P maiuscola, non può essere affidato a governi tecnici sul presupposto che le forze politiche non siano disponibili ad assumersi la responsabilità delle scelte anche molto difficili che il paese è chiamato a compiere”. Solo le parole del premier Giuseppe Conte, intervistato dal quotidiano Il Giornale. “Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia”, ha detto Conte, “e dovrà risponderne agli elettori. Quanto i governi di unità nazionale, sono formule astratte molto improbabili da perseguire in concreto basti considerare le divisioni che ci sono manifestate evidenti anche nella fase più acuta dell’emergenza. In realtà questo governo sta operando con coraggio e determinazione”, ha aggiunto Conte.

Ore 7,00 – Conte, ripresa ragionevolmente il 4/5 – “I rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno dell’Esecutivo di adottare un piano nazionale contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio, a una ripresa delle attività produttive attualmente sospese, secondo un programma ben articolato, che contemperi la tutela della salute e le esigenze della produzione”. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook.

Campagnano di Roma dichiarata zona rossa dalla regione Lazio – Il comune di Campagnano di Roma è stato dichiarato “zona rossa” dalla Regione Lazio fino al 2 maggio. Da ieri, dunque, nessuno può né entrare né uscire dal comune.

Veneto, Zaia: “Si potrebbero allentare subito regole” – “La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato”. Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia in merito alla fase 2 della ripartenza. L’idea è quella “di un ragionato programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime”, in un’ottica, comunque, “di messa in sicurezza”.

Coronavirus in Italia: Maturità, solo membri interni nella commissione d’esame – Cambia la composizione della commissione dell’Esame di Stato del secondo ciclo: sarà formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno. E’ quanto prevede l’ordinanza, attuativa del decreto legge del 6 aprile su Esami e valutazione firmata dalla ministra Lucia Azzolina. Una revisione dovuta all’emergenza coronavirus e all’impatto che ha avuto sulla scuola per andare incontro agli studenti che si sono visti interrompere l’anno scolastico a metà.

Reggio Calabria: sequestrata casa di cura per anziani, 5 Rsa sospese – Una casa di cura sequestrata, cinque risultate totalmente abusive perché sconosciute alle autorità, altre 13 prive di requisiti strutturali, organizzativi e funzionali. In tempi di emergenza Covid 19, anche le Rsa calabresi sono finite sotto la lente degli investigatori ed è un quadro sconfortante quello emerso dai controlli che Nas e carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno effettuato nella città calabrese dello Stretto e nel suo hinterland.

