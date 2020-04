Coronavirus, folla al funerale del sindaco: comune di Saviano in quarantena

È stato messo in quarantena il comune di Saviano, in Campania, in seguito al funerale del sindaco e medico Carmine Sommesse, che ha radunato una folla di circa 200 persone nonostante i divieti imposti per l’epidemia di Coronavirus in Italia. Il governatore della Campania Vicenzo De Luca, infatti, ha firmato un’ordinanza che istituisce la “zona rossa” nel comune, disponendo dunque “il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”.

La decisione era stata ampiamente preannunciata dallo stesso De Luca, che aveva parlato di “misure coerenti con quando accaduto per garantire la sicurezza sanitaria della comunità e della zona”. Le immagini, registrate sabato 18 aprile, in breve tempo avevano fatto il giro del web e non solo, provocando la reazione sdegnata di utenti e semplici cittadini. In molti avevano invocato il pugno duro nei confronti dei partecipanti al rito funebre dell’ex consigliere regionale della Campania e primario di Chirurgia all’ospedale di Nola, deceduto nelle scorse ore al Moscati di Avellino dopo essere risultato positivo al Coronavirus lo scorso 19 marzo.

